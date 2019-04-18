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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Стыдно признаться": Зеленский с трудом ответил о поставках угля из России

2.1тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо искать альтернативу в поставках угля по схеме Роттердам+.

Об этом он сказал во время ток-шоу "Право на владу". Отметим, начинающий политик признал, что лучше в этой проблеме разбирается член его команды, бывший член Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

"Я понимаю, что это проблема, на самом деле, я ее не изучил, я не знаю глубоко эту проблему, вы должны меня понять, мне не стыдно в этом признаться. Но я думаю, что однозначно надо всегда класть на карту всевозможные варианты в любой задаче. В этой задаче, я думаю, надо искать альтернативные поставки, может быть, искать их в западных странах.

Вот, если вам интересно мнение, господин Герус у нас в принципе специалист в этом вопросе", – сказал Зеленский.

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В свою очередь Герус заявил, что новый президент не должен зарабатывать на повышении тарифов: "Все вопросы решаются, если за них браться. И в июне у нас вопрос будет решенный. Роттердам+ не останется, потому что он пополняет карманы. Нужно сделать, чтобы новый президент не зарабатывал на повышении тарифов".

"Стыдно признаться": Зеленский с трудом ответил о поставках угля из России

Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL:

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Персоны
Владимир ЗеленскийАндрей Герус
Место
Украина
Тег
политика
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Нефтепродукты уже можно начинать искать прямо сейчас! И сбыт своей продукции на $500 млн. тоже! Кстати, а как там с ценами на бензин, и топливо для весеу?
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Федоров Федор
Федоров Федор
Воу,воу,Володимир,полегче.Трамп будет недоволен,что шахтеры Пенсильвании потеряют часть работы.Он им обещал ,что обеспечит заказами шахты.Так что не все так просто )
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Что то зеленый гномик много квакает, презом себя что ли почуял? Поддержим ЛитраЛяксейча на выборах!
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Макушенко Светлана
Макушенко Светлана
Xoзяин Xoxлов, ТЫ МЕРЗЕАЯ КВАКУШЕА ПОДДЕРЖИ ЛУЧШЕ СВОЕГО ГНОМИКА ЧТОБ ОН НЕ УПАЛ СО СВОИХ ЛОБУТЕНАХ,А НАС И НАШУ УКРАИНУ НЕ ТРОНЬ,А ТО В БОЛОТО ПРОВАЛИШСЯ!!!!!!
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