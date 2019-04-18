"Стыдно признаться": Зеленский с трудом ответил о поставках угля из России

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо искать альтернативу в поставках угля по схеме Роттердам+.
Об этом он сказал во время ток-шоу "Право на владу". Отметим, начинающий политик признал, что лучше в этой проблеме разбирается член его команды, бывший член Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.
"Я понимаю, что это проблема, на самом деле, я ее не изучил, я не знаю глубоко эту проблему, вы должны меня понять, мне не стыдно в этом признаться. Но я думаю, что однозначно надо всегда класть на карту всевозможные варианты в любой задаче. В этой задаче, я думаю, надо искать альтернативные поставки, может быть, искать их в западных странах.
Вот, если вам интересно мнение, господин Герус у нас в принципе специалист в этом вопросе", – сказал Зеленский.
В свою очередь Герус заявил, что новый президент не должен зарабатывать на повышении тарифов: "Все вопросы решаются, если за них браться. И в июне у нас вопрос будет решенный. Роттердам+ не останется, потому что он пополняет карманы. Нужно сделать, чтобы новый президент не зарабатывал на повышении тарифов".
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Как писал OBOZREVATEL:
В ходе программы Зеленский рассказал, что не прятался от журналистов, а работал и закрывал дела.
Журналист Дмитрий Гордон призвал Зеленского отказаться от дебатов с Порошенко и предупредил, что на НСК "Олимпийский" могут организовать взрыв. Шоумен в ответ сказал, что не считает себя трусом.
Кроме того, он заявил, что не знаком с Александром Харебиным, который в качестве члена команды Зеленского утверждал, что Украина заявит права на русский язык.
Кандидат в президенты высказался о наказании для сепаратистов, а также рассказал о переселенцах в своей команде. Он признался, что с последними "выпил не одну бутылку водки".
В случае победы на выборах, как заявил Зеленский, он будет делать все возможное для сохранения стабильной роботы ПриватБанка. На вопрос о Коломойском начинающий политик сказал: "Мне, честно говоря, все равно, о чем сейчас думает, вспоминает и забывает Игорь Валерьевич".
Зеленский рассказал, готов ли пожать руку своему оппоненту, действующему главе Украины Петру Порошенко.
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