"Кот в мешке": Зеленский рассказал, почему молчал перед выборами

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, почему не давал комментарии журналистам и не приходил на программы.

Он пояснил в эфире "Право на владу", что был занят работой, потому что за плечами останется студия "Квартал-95" и другие дела.

"Я через пять лет не убегу. Я хочу сделать с командой профессионалов, сломать эту систему, которая похожа на колоду карт, в которой короли и шестерки меняются местами, а ставка очень большая – человеческая жизнь", – сказал он.

По словам Зеленского, его волнует отток украинцев из страны, потому что через пять лет может уехать еще больше граждан.

Владимир Зеленский скриншот

"Каждый из нас должен сделать все, что может. Выйти из комфорта, в котором я нахожусь в бизнесе – большой труд. Я благодарен жителям Украины. Я стал популярным и обеспеченным, благодаря Украине. Для меня это цель. Приведу умных людей. Не справлюсь – уйду", – добавил кандидат.

Он также подчеркнул, что именно по этой причине первым делом предлагает закон об импичменте.

"По поводу "кота в мешке". Если сравнивать двух кандидатов, лучше "кот в мешке", чем "волк в овечьей шкуре". Я не прятался, это наша стратегия. Я не хочу на ток-шоу. Я не могу ходить туда, где сидят люди старой власти и просто ругаются. Чем занимается сейчас Верховная Рада? Какие приняла законопроекта за время политической гонки? Работа ни о чем", – сказал Зеленский.

По словам кандидата, он хотел показать, что его команда работает. Зеленский подчеркнул, что не может разорваться, потому что является живым человеком, у которого есть дети.

"Я иду в политику, как живой человек, я много не знаю, у меня нет опыта – все это правда. Но я такой же человек, как и все граждане Украины. Стратегия – вишенка на торте. Если мы победим, мы также будет общаться с обществом через видео. Мы давали их редко и знали, что нас слышит зритель", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в эфире "Право на владу" Зеленский представил свою команду, с которой он работает во время выборов президента Украины.

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