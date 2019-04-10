"Мы должны сшить страну": интервью с главой штаба Зеленского о дебатах, Порошенко и Донбассе

30% за 3 месяца. Именно таков электоральный рост Владимира Зеленского с момента его официального выдвижения в президенты Украины в новогоднюю ночь. За такое короткое время команда Зе сумела не просто выйти в лидеры гонки, но и обогнать в два раза действующего главу государства Петра Порошенко.

До второго тура выборов осталось чуть более 10 дней. Кандидаты подходят к финишной прямой, но градус напряжения в обществе не угасает. Дебаты, анализы, курс в НАТО и ЕС, роль Игоря Коломойского — волнуют многих сторонников Зеленского.

Об этом и многом другом OBOZREVATEL поговорил с руководителем предвыборного штаба Владимира Зеленского, председателем партии “Слуга народа” Иваном Бакановым.

— Вопрос по дебатам. Они вообще состоятся?

— Мы делаем все, чтобы они состоялись.

— Вы готовы принять участие 14 апреля и 19, как предлагает действующий президент? Два тура.

— Мы готовы действовать в соответствии с законом о “Выборах президента Украины”. Он четко устанавливает дату дебатов — последний день, перед днем тишины. На самом деле это очень мудрая, демократичная норма, потому что люди, увидев дебаты кандидатов, должны в тишине, без навязывания постороннего мнения, подумать и определиться.

Если говорить о подходе, который задействовал наш оппонент… Первое, по нашему мнению, это не соответствует закону. Во-вторых, попытка манипулировать, мол, это наше предложение не соответствует закону — неправда. Мы с вами можем открыть закон, посмотреть статью 62 и увидеть, что теледебаты существуют двух видов.

Это теледебаты, которые организовываются и финансируются за счет госбюджета, имеется в виду “Суспільне”. И вторые, согласно пунктам 6,7,8,11 — дебаты, финансируемые за счет избирательного фонда кандидата. И тут нет никакого нарушения.

— Насколько мне известно, в понедельник, 8 апреля, была встреча вашей команды и представителей “Суспільного”. Были сообщения, что вы ни к чему не пришли.

— Лично я, удивлен. Почему? На встрече с господином Аласания (Зураб Аласания, руководитель “Суспільного”. — Ред.), мы договорились, что продолжим дискуссию. Сегодня (во вторник, 9 апреля. — Ред.) в Центризбиркоме, с юристами, с представителями штаба Порошенко у нас запланирована встреча. Так вот, не успели мы доехать до офиса, обсудить итоги встречи, так уже пришло письмо от “Суспільного”, где нас приглашают на дебаты в студию, конкретно 19 апреля.

Штаб Зе! Фото: Андрей Шевчук

— То есть, вы не успели “переварить” информацию, а вам уже показали решение?

— Да. Получается, никакого решения никто не хотел принимать или даже обсуждать. Это мое мнение. Может быть они исключительно с формальной точки зрения, в соответствии с законом и тем бюджетом, который был им выделен для отработки мероприятия, написали нам письмо.

— Если дату и место вы все же согласуете. НОТУ, штаб Порошенко и вы найдете компромисс — готовы проводить дебаты с теми журналистами, которых изначально предложили?

— Этот вопрос будут обсуждать и это тема для переговоров. Если мы уходим в формат теледебатов за счет средств госбюджета, то там организатор “Суспільне” и мы никак не влияем. Мы приходим уже в готовую студию, как написано в постановлении. По моему мнению, тут есть пережиток советского прошлого, написано “кімната”. Это будут странные дебаты в “кімнате”. Но мы на процесс повлиять не можем и готовы принять тех журналистов.

— Видел репост на странице Владимира Зеленского касательно передачи вырученных средств от дебатов на помощь больным детям. Получается, что вы готовы передать деньги на лечение?

— Владимир Александрович такими вопросами не шутит. Значит так и будет.

— Бытует мнение, что Петр Порошенко победит в дебатах. Он опытнее, тем более мы не видели публичных политических выступлений Зеленского.

— Мне кажется, это ничем не подкрепленное утверждение. Как и другие манипуляционные слова, мол наш кандидат некомпетентен. Вы знаете набор этих манипуляций: “клоун, марионетка Коломойского, наркоман, опасный” и так далее.

— Я с вами согласен, но вопрос еще в другом. Мы не видели Владимира Зеленского ни на шоу, ни в дискуссиях, ни на “Свободе слова”. У него это обычно были монологи или формат общения с ведущим. Может и поэтому возникают такие вопросы.

— Это манипуляция. Не считаю, что действующий гарант получит или имеет какое-то преимущество. С точки зрения политических спичей, может быть он профессиональный политик. А с позиции открытости, честности, объективности — уверен, что нет.

— Вопрос по анализам в клинике "Eurolab". Есть много вопросов по этой теме. Можете тезисно сказать, что тут произошло.

— Прокомментировала ситуацию сама клиника, это было просто ошибка.

Иван Баканов Фото: Андрей Шевчук

— Анализы были взяты именно в тот день, перед камерами, не раньше?

— Мне кажется, это были самые крутые анализы в мире. Забор крови происходил в прямом эфире, в онлайне, конкретно в нашем случае, а не в случае с нашим оппонентом, вся страна видела, как это происходило. Никто не может сомневаться, что в тот момент, именно те анализы были взяты при свидетелях, находящихся непосредственно рядом, а также сотен тысяч свидетелей, которые следили за ситуацией у экранов своих девайсов.

— Вы анонсировали презентацию своей команды. Несколько дней назад у вас была встреча с экс-кандидатом в президенты Анатолием Гриценко. Это была встреча двух граждан или политиков?

— Это была встреча двух граждан. Анатолий Степанович описал происходящее на своих страницах в соцсетях. Я там не присутствовал, поэтому не могу сказать, что было точно. Но, думаю, ему, как человеку, было интересно узнать мнение нашего кандидата по ряду важных вопросов, которые он и задал.

— Ведутся ли переговоры с другими кандидатами, которые не попали во второй тур?

— Нет.

— Предлагалась ли должность министра обороны Анатолию Гриценко или Игорю Смешко?

— Нет.

— Вы допускаете участие в своей команде тех людей, которые баллотировались в первом туре? Не сейчас, а уже после победы.

— Наша задача — сшивать страну. В принципе, в этом ничего удивительного нет. Если говорить о тех принципах, которые нами задекларированы, конечно, тут большой вопрос — на каком основании эти люди к нам придут. Кто они, каков их жизненный бэкграунд, что сделали для нашей страны.

Если они всю жизнь созидали, не совершали коррупционных преступлений, то почему бы и нет. Мы должны сшить страну. Они так или иначе участники политических процессов. Хотим мы этого, или нет — в Раде нужна коалиция. Без нее парламент не жизнеспособен, его придется распускать. Объявлять досрочные парламентские выборы, правда, уже невозможно. Но, по большому счету весь период до парламентских выборов все будут в отпуске.

— Общался с народным депутатом Виталием Куприем. Он создал внефракционное объединение “За следующего президента Владимира Зеленского” и он заявил, что это его инициатива, но он общается со штабом.

— Я с господином Куприем не знаком.

— То есть, если и ведет переговоры, то не с вами?

— Переговоров с господином Куприем мы точно не ведем.

— Это его личная инициатива?

— Думаю, да. Может он еще с кем-то в Раде общался.

— Он говорил, что уже есть десяток народных депутатов, которые думают перейти.

— Прекрасно. На самом деле, мы не можем повлиять на этот процесс. Если у них возникло такое желание, то это интересно. Я прочитал, у меня вызвало улыбку.

— Логично, что после вашей возможной победы вам нужны кадры в ОГА и РГА по регионам. Президент будет подавать их на согласование в Кабмин. Есть ли у вас скамейка запасных не только в Киеве, но и по регионам?

— Мы работаем над этим вопросом. Откровенно говоря, кадровый вопрос — самый сложный. Очевидно, что все процессы в нашей стране держатся на людях и это самый важный ресурс. Работы ведутся, кандидатуры обсуждаются исключительно внутри команды. Пока мы не выходили на внешнюю плоскость.

— Один из трендов вашей команды — новые люди, без политического прошлого. Можем ожидать, что не все, но подавляющее большинство будут не из старой команды?

— Мы стараемся.

— Выходили ли на вас бизнесмены от Блока Петра Порошенко, народные депутаты, другие политики от действующего президента?

— Я об этом говорил и ранее, были бизнесмены, которые выходили с какими-то предложениями.

— И вы им отказали?

— Вы же можете так поменять все непонятно на что. Деньги взять очень легко, подпись поставил — душу продал, а что потом? У нас нет цели заработать денег. Цели совершенно иные.

— Есть предположение, что на парламентских выборах будете использовать даже Facebook для подбора кандидатов, поиска новых людей. Думаете о поиске в социальных сетях?

— У нас в принципе создана платформа для подобного мероприятия, для подбора и обсуждения. Она могла бы уже работать, но по ряду причин, в том числе, стратегических, мы пока ее не используем. Вполне возможно, что подбор будет осуществляться при помощи такой платформы, в том числе.

Штаб Зе! Фото: Андрей Шевчук

Штаб Зе! Фото: Андрей Шевчук

— Для проведения второго тура выборов, вам нужно больше наблюдателей, членов комиссий, человеческий ресурс в конце концов. Хватает ли вам людей? Готовы полноценно закрыть все участки?

— Проблемы есть и это сложный вопрос. У нас люди не спят ночами, подают документы, готовятся. Чуть позже будет понятно, справились ли мы с задачей, или нет. Еще есть время, чтобы как минимум наблюдателями закрыть все участки.

— Неоднократно говорили, что это волонтеры. А те люди, которые работают у вас вот в этом штабе, ежедневно выполняют работу — они получают белую зарплату?

— Тут все волонтеры.

— Все? Вот эти люди в будние дни приходят и бесплатно работают?

— Все волонтеры. А я об этом говорил и у нас есть проблемы с графиком поэтому.

— То есть, это фрилансеры?

— Это люди, которые работают на своих работах, у них есть бизнес и компании, но в то же время они участвуют здесь как волонтеры, помощники и симпатики.

— У них есть мотивация?

— Она простая, у всех практически есть дети, и все хотят, чтобы они жили в Украине.

— Вы говорили, что перед первым туром потратили 86 миллионов гривен. Какова цифра сейчас?

— Сегодня начнутся первые траты, то есть сейчас пока ничего не тратилось. Не было постановления ЦИК, не было результатов 1 тура, с точки зрения соблюдения юридических формальностей.

— Если брать ваши официальные цифры по кампании — минимум денег, максимум эффекта. Не кажется ли вам, что вы вводите тренд — использование YouTube и Facebook, внесистемная и нестандартная кампания. Без полевой работы и листовок по дворам.

— Не считаю, что мы вносим тренд в историю предвыборных кампаний в Украине. Конечно, есть особенности, но многие люди не хотят учитывать те изменения, которые происходят в мире. В том числе и информационных технологий. Если раньше мы смотрели один телевизор и могли судить только по этой картинке, то сегодня поколение получило свободный доступ к огромному массиву информации.

И в подаче информации вы не можете быть нечестным, так как человек может проверить, сравнить с какими-то трендами в Австралии, Канаде, Америке или еще где-то. Если раньше о нашей встрече могли узнать через месяц, когда долетят голуби, то сегодня об этом могут узнать через несколько секунд огромное количество людей.

И если мы с вами честны сами с собой, то люди будут это смотреть. А почему? Они могут сравнить, честны мы или нет. Мы точно такие же, как и миллионы людей. Если же нет — никто не будет смотреть нас и слушать. Они просто проскролят нас в девайсе и все. Так же и в телевизоре, попросту переключат канал.

Иван Баканов Фото: Андрей Шевчук

— Вся ваша кампания была продумана тут, людьми, которые регулярно выступают от имени Зеленского? Никого не привлекали извне? Американских политтехнологов или кого-то еще?

— Да, работали сами. У нас простая кампания — для людей и о людях. О том, что каждый человек имеет право быть тем, кем он есть. Без какой-либо оглядки.

— Многие говорят, что за Зеленского голосовала молодежь. Но, по данным экзит-полов, вы выиграли все возрастные категории украинцев до 60 лет. С чем это связываете, у всех смартфоны появились и выход в YouTube?

— Это связано с тем, что кампания честная. Вы не придумываете себе нового и исключительного человека. Вы в кампании те, кто вы есть. Это не может не найти отклик. Это подтвердили не только данные экзит-полов, но и голосование в первом туре. Наш кандидат сшил страну, а почему? Потому что он был честен. Все 20 лет был честным, занимаясь своей деятельностью. Секрет успешной шутки именно в том, что она честна.

Какое событие лежит в основе — грустное, веселое, нейтральное, но шутка работает тогда, когда она честная. Но наша кампания не шутка.

— Не по приколу?

— Не по приколу.

— Если смотреть карту голосования, то за Зеленского проголосовали практически все регионы. Идея сшивания Украины возникла перед первым туром, как понимаю, а после первых результатов, вы оценили масштаб и начали ее продвигать?

— Идея сшивания была в сердце. Она не возникла ни до выборов, ни после. С ней люди живут, мы ведь с вами живем, ходим по земле. Нас ведь банально разделяют по языковому признаку, по религиозному, региональному. Такого не должно быть. Понимаю, что это удобно — разделяй и властвуй, но мы так не можем быть страной. Страна — огромное количество языков и национальностей. Мы должны уважать друг друга, если уважения нет — какая может быть страна без этого?

— После первого тура, многие заметили, что началась волна оскорблений в соцсетях. В частности, и в отношении ваших сторонников. Как можете оценить такие высказывания?

— Манипуляции, которые используются в жизни — их можно посчитать на пальцах одной руки. И вот одна из них — обесценивание побед, достижений человека, о котором идет речь. Не признание его побед, позиционирование действий как таковых, которых не ждут в обществе.

Я считаю, что их позиция несправедлива и использовалась технологами исключительно для того, чтобы подорвать уровень доверия к нашему кандидату. Обесценить те успехи, идеалы, цели, которые были задекларированы в ходе кампании. Если вы обратите внимание, то его творчество, деятельность как бизнесмена, системно очернялась. Это манипуляция.

— Несколько роликов Святослава Вакарчука мы видели за последние недели. Сначала он призывал голосовать “не по приколу”, затем требовал “наполнения”. Это призыв к двум кандидатам, или часть кампании президента в отношении вашего кандидата?

— Не буду оценивать, есть социология, которая оценила все его высказывания… Каждый человек имеет право высказывать месседжи, оценочные суждения, которые считает нужным. Просто в этих высказываниях нужно учитывать много факторов — порядочность и так далее. Он это сказал и не вижу смысла это как-то комментировать.

Единственное, на что бы хотел обратить внимание, когда Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский впервые появились в рейтингах, то у Святослава рейтинг был примерно 30%. На сегодняшний день у него 1%. Это красноречивая оценка.

Святослав Вакарчук

— В этом контексте слышал и такое мнение, мол изначально не было идеи у Владимира Зеленского выиграть президентские выборы, а лишь создать хорошую почву для парламентских. И когда принесли первую социологию после официального выдвижения в президенты, то увидев огромный рост, все были удивлены. И суть гипотезы сводится к тому — что никто не был готов к такой кампании и пришлось уже по ходу включаться в работу.

— Владимир Александрович так никогда не делает. Если он в чем-то участвует, он делает это серьезно. И собирается занять первое место, не думая о втором.

— Окей. Тогда вопросы по программе. Вас “бьют” по теме курса Украины в НАТО и ЕС. Можете четко начертить линию: “Да, мы за НАТО и ЕС. Или наоборот”.

— Нужно признать, что наша страна стала жертвой агрессии. Назову это буллингом, так как законодатель не решился назвать это войной. На примере семьи, могу сказать, что такие проблемы не решаются самостоятельно. Должны появиться внешние силы, арбитры, которые могли бы помочь решить данную ситуацию. Конечно же, в нашем случае это международные партнеры.

В 2014 году общество определилось с вектором международного развития, в том числе с НАТО и ЕС. Но исторически в нашей стране НАТО появилось еще во времена Леонида Даниловича Кучмы в 2002 году, когда было принято первое постановление по этому вопросу. Так или иначе, вопрос использовался политиками для раскола общества внутри страны. Вместе с тем, нужно отметить, в НАТО вступает не армия, а страна.

НАТО — это еще и стандарты, уровень развития оборонной и сопряженных с оборонной отраслей экономики. Это прекрасный ориентир, если мы сможем создать такие стандарты жизни и благодаря ним сформировать нацию абсолютно свободных и уверенных в себе людей.

Если мы станем богатыми, то в чем тут вопрос. Стандарты НАТО четко показывают эти ориентиры, как должны быть обеспечены наши солдаты во время несения службы. На сегодня, согласно уставу НАТО, в связи с тем, что наша страна имеет территориальный и военный конфликты, мы не можем с юридической точки зрения стать членом НАТО. Тот статус, которые присвоен нам в НАТО на их сайте, называется “стажер”. Это говорит о том, что они знают — мы хотим вступить в Североатлантический Альянс.

Но снова вопрос искусственно "пушится" внутри нашей страны, чтобы расколоть ее изнутри. Поэтому, поддерживая этот вектор в целом, мы считаем, что по этому вопросу было бы честно и справедливо спросить у людей, одобряют они его или нет. Независимо от того, внесен он в Конституцию или нет.

Сам факт, что вектор на Альянс закреплен в Основном законе, не поможет нам туда вступить. Хотим напомнить, что в 1991 году наша страна получила независимость именно на основании проведенного референдума. Если мы честно у людей спросим, хотим ли мы в НАТО, я уверен, что люди скажут “да”, и это снимет любые спекуляции внутри страны. Поэтому этот вопрос нужно вынести на референдум. Хотя с этим вектором и на данный момент все однозначно. Кроме того, большинство наших граждан поддерживает направление развития страны в сторону Европейского Союза.

Штаб Зе! Фото: Андрей Шевчук

— Вы поддерживаете контрактную армию?

— Лично я за контрактную. Армия — это профессионалы.

— Они должны проходить обучение, получать хорошее социальное обеспечение и защищать страну.

— Это люди, которые должны уметь воевать. Если вы тренируетесь с деревянным мечом, сенсей вам всегда говорит: “Не относитесь небрежно к деревянному мечу. В реальной жизни он убивает”. Так же и армия, она должна уметь защищать.

— Вопрос по переговорам о конфликте на Донбассе. Недавно прозвучал тезис от руководства России, что переговоры должны вестись с представителями так называемых “Л\ДНР”. Возможны ли переговоры с ними?

— Переговоры возможны с любым человеком. Вопрос другой, к чему они приведут. Это очевидный факт, мы видим, что эти люди не являются субъектами принятия решений. А нужно вести переговоры с теми, кто их принимает. Желательно с привлечением международных партнеров.

— Несколько дней назад сайт “Миротворец” обвинил вас в том, что вы финансируетесь российскими спецслужбами. Целое расследование было опубликовано.

— Все не соответствует реальной действительности. Если мы с вами начнем говорить мол: “Ваня, давай переводи деньги из криптовалюты и будем финансировать БПП”. Это достаточное основание для того, чтобы обвинить Россию в спонсировании БПП? Это исключительная манипуляция, все стараются как могут.

Фото: Андрей Шевчук

— Один из лозунгов вашей кампании: “Придет весна, сажать будем”. Думаю, многие украинцы хотели бы увидеть реальные “посадки”, ведь за пять лет их фактически не было.

— По большому счету, у нас в стране много проблем. За какую отрасль не возьметесь, везде будет коррупция. Именно она высасывает как клещ последнюю кровь из системы нашей страны. И первое, что нужно сделать — побороть коррупцию. Это просто — главное ее не возглавлять. Нужно перестать звонить и давать указания. Нужно дать свободу тем органам, которые занимаются данными вопросами.

С точки зрения коррупции, главная цель такого преступления — получение незаконным способом какого-то финансового актива, денег. Их сейчас неудобно хранить даже в банке. Их разными путями аккумулируют на западные счета. В этом контексте без эффективного сотрудничества с ними, будет сложно справиться.

Если мы сможем наладить сотрудничество с западными странами — эффективный и быстрый обмен информации, мы сможем побороть коррупцию. Мне кажется, было бы эффективно ввести должность специального прокурора по расследованию коррупционных преступлений, который бы имел прямые каналы взаимоотношения с коллегами из США, Франции или Великобритании. В таком случае вопросы бы решались быстро и эффективно.

— Мешать антикоррупционным органам вы не будете?

— Это точно. Всё идет через семью, как вы можете научить своего ребенка делать что-то или нет? Только своим примером. Здесь точно такой принцип — рыба гниет с головы. Если вы не заставляете людей носить чемоданы денег, то эта система начнет работу. Наша стратегия — не большая сиюминутная победа, которая маловероятна в решении данного вопроса, а маленькие победы каждый день, которые в итоге превратятся в одну большую общую победу.

— Маленькие шаги — это хорошо. Но между президентскими и парламентскими выборами весь фурор уйдет и есть вероятность, что рейтинг будет значительно ниже. Вы готовы к этому?

— Мы не только романтики, но ещё и прагматики. Понимаем, что на этом пути легко не будет. Система будет сопротивляться, нас будут очернять. Эта кампания наглядно продемонстрировала работу машины по очернению любого человека. Даже если поставить марсианина, то его очень быстро могут назвать "коррупционером" или "наркоманом".

Фото: Андрей Шевчук

— В понедельник вышло расследование программы “Наші Гроші”. Героем расследования стал Андрей Богдан, который в свое время был юристом Игоря Коломойского. Было показано и то, что он появляется в вашем штабе, а также представляет команду на встречах в НАБУ.

— С Андреем Богданом у нас заключен договор на юридическое сопровождение. Такие договора у нас есть и с другими компаниями.

— То есть он просто один из юристов?

— Да, он оказывает юридическое сопровождение нашей кампании. Это профиль его деятельности.

— А что он в НАБУ делал?

— Я вообще не готов ответить, что он там делал и почему там был. Я тоже ночью посмотрел кусочек из программы Бигуса, так и не понял, как он там оказался. Факт того, что он там был, они показали, но с какой целью…

— “Слуга народа-3” изначально планировался короткометражкой? Или вы под выборы его максимально сжали?

— Производство фильма или сериала начинается с написания сценария. Когда он написан, уже понятно, сколько будет серий. Хочу обратить внимание, Владимир Александрович всегда честен, в том числе и с тем, что снимает. Любой съемочный процесс может прерваться, если те или иные сцены не вызывают ощущения реальной жизни.

В этот момент может прозвучать “стоп” и авторская группа будет ее переписывать, неважно сколько дней. И так сериал из двухсерийного может превратиться в трехсерийный, или наоборот. В данном случае сценарий был написан достаточно давно и он изначально был написан таким. Были корректировки, но глобальных изменений не было.

— Есть ли в планах “Слуга народа-4”?

— Почему бы и нет.

— А кто будет фронтменом?

— Владимир же говорил, он в президенты идет на 5 лет.

— Он также говорил, что не исключает участие на сцене “Квартала” уже и в статусе президента.

— Спокойно отношусь к этому. Закон так прописан, что он запрещает чиновникам той или иной работой заниматься, кроме индивидуально-творческой. Поэтому эта деятельность вполне подпадает под этот закон. Не думаю, что плотность и количество дел позволят ему это сделать, но отношусь к этому спокойно.

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