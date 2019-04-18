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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Заявим права на русский язык!" Зеленский "открестился" от члена команды

8.8тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не знаком с Александром Харебиным, который, как член его команды, заявил о правах страны на русский язык.

В эфире программы "Право на владу" он сказал, что не знает, является ли этот человек экспертом по медиа, потому что своих специалистов в штабе хватает.

"Я ни одного часа, ни одной минуты не работал во время всех наших заседаний с господином Харебиным. Объясняю. За это время у нас бывало огромное количество экспертов. Это правда. Сейчас некоторых нет, некоторые есть. Не буду называть фамилии", – отметил Зеленский.

"Заявим права на русский язык!" Зеленский "открестился" от члена команды
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По словам кандидата, у него открытый офис, в который часто заходят некоторые эксперты. Они предлагали помощь команде Зеленского.

"Этот список мне не понятен. Значит это была какая-то ошибка. Всех утверждаю я. В нашем окончательном списке этого человека не могло быть. Я с ним ни о чем не говорил. Господин Харебин, вы сказали, – эксперт по медиа? Может быть ошибка нашего штаба, корона с головы не упадет – надо извиняться. Нам, команде "Квартала", не нужны специалисты в медиа. Они у нас есть", – резюмировал Зеленский.

"Заявим права на русский язык!" Зеленский "открестился" от члена команды
Алекскандр Харебин

Алекскандр Харебин

Facebook Oleksandr Kharebin

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте Зеленский заступился за русский язык и призвал не давить на языки нацменьшинств. 10 апреля Харебин в качестве члена команды кандидата заявил, что деление Украины на украино- и русскоговорящих – это тезисы, присущие стране-оккупанту.

18 апреля в эфире "Право на владу" Зеленский рассказал, что все это время не прятался от журналистов, а комментарии не давал, потому что был занят.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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Комментарии
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Юг Руси
Юг Руси
Ничего Зеля не принесёт ни для Укроины, ни для Рос-Укр отношений! Самое главное, что надо делать, так это подъигрывать антироссийским ахтывыстам! А иначе им удачи не видать 😁 (президентам). Тот-же самый хуй, только вид сбоку 😁🤣
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Долгов Владимир
Долгов Владимир
Юг Руси, я не вижу никакой разницы - кто бы не пришел на пост президента - судя по заявлениям зеленского он недалеко отошел от политики вальцмана - в этой связи это даже хорошо - он ускорит распад придуманной Лениным так называемой "украины" - 30 лет незалежности только доказывают, что эти рагули не в состоянии иметь свою государственность... ну а нам не долго осталось ждать до исторического возврата исконно русских земель от Одессы до Луганска - территории, к которым хохлы никакого отношения исторически не имели и получили нахаляву... ну а далее - все вернется на свои исторические территории, завершив таким образом декоммунизацию этого франкенштейна... а атм потихоньку вычислим всех майдаунов и поедут они в долгую гастроль по сибирским зонам, валить лес...
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Парферонов Виталий
Парферонов Виталий
Боже Спаси Украину и Украинцев от ТАКОГО президента
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Парферонов Виталий
Парферонов Виталий
Minaev Alexey, он даже не понимает большую цену своих шуток и оговорок.... пример он висказивался што будет на прямую вести переговори с ДНР-ЛРН с ихнеми " лидерами" вродеби благие намерия но никого никак нельзя делать главе государства...так как ето де-факто означает признание их и утверждение што у нас "Громадянская война" а РФ тут вовсе и ни причьом а раз так то санкции з РФ очень бистро снимут...более того своим безрассудством и неопитностью можна за неделю невелировать все наши достижения с нашими союзниками а фраза ЗЕ о том што Украина просто должна перестать стрелять будет стоить неодну жизнь нашим солдатам
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Парферонов Виталий
Парферонов Виталий
Minaev Alexey, знаешь идеала не существует...но человек который несьот разную пургу путается в своих же висказиваниях и шутит когда ему задают серйозний вопрос...отказывается от своих же советников и ето всьо в условии войни и надвигающего финансового кризиса( приват банк) точно не подходит на роль глави государствп
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Gordon Yury
Gordon Yury
Зеленский скоро от всей своей команды откажется и заявит, что все, что они говорили и обещали от его имени - это выдумка Порошенко. А он сам изначально был всегда нацелен на то. чтобы принести УКРАИНУ плешивому карлику в кремль на блюдечке!
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Gondon Yury, Вам надо купить карты, свечи,хрустальные шары и принимать пациентов в своей палате !
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