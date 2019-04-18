"Заявим права на русский язык!" Зеленский "открестился" от члена команды

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что не знаком с Александром Харебиным, который, как член его команды, заявил о правах страны на русский язык.

В эфире программы "Право на владу" он сказал, что не знает, является ли этот человек экспертом по медиа, потому что своих специалистов в штабе хватает.

"Я ни одного часа, ни одной минуты не работал во время всех наших заседаний с господином Харебиным. Объясняю. За это время у нас бывало огромное количество экспертов. Это правда. Сейчас некоторых нет, некоторые есть. Не буду называть фамилии", – отметил Зеленский.

По словам кандидата, у него открытый офис, в который часто заходят некоторые эксперты. Они предлагали помощь команде Зеленского.

"Этот список мне не понятен. Значит это была какая-то ошибка. Всех утверждаю я. В нашем окончательном списке этого человека не могло быть. Я с ним ни о чем не говорил. Господин Харебин, вы сказали, – эксперт по медиа? Может быть ошибка нашего штаба, корона с головы не упадет – надо извиняться. Нам, команде "Квартала", не нужны специалисты в медиа. Они у нас есть", – резюмировал Зеленский.

Алекскандр Харебин Facebook Oleksandr Kharebin

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте Зеленский заступился за русский язык и призвал не давить на языки нацменьшинств. 10 апреля Харебин в качестве члена команды кандидата заявил, что деление Украины на украино- и русскоговорящих – это тезисы, присущие стране-оккупанту.

18 апреля в эфире "Право на владу" Зеленский рассказал, что все это время не прятался от журналистов, а комментарии не давал, потому что был занят.

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