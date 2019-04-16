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Зеленский показал подготовку к дебатам с Порошенко: видео

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский показал, как проходит подготовка к дебатам с Петром Порошенко на НСК "Олимпийский".

Видео было опубликовано на страницах "Команды Зеленского" в социальных сетях. Актер подчеркнул, что дебаты пройдут 19 апреля и начнутся в 19:00.

Также Зеленский сообщил, что уже началась бесплатная реализация билетов на сайте debaty2019.org.ua.

По его словам, Порошенко хочет установить на стадионе вторую сцену. "Где вы видели дебаты двух кандидатов на двух сценах? Они продолжают делить людей. Они хотят разделить фан-зону на их сторонников и наших. Опять делят наших людей. Они против свободного доступа людей. А для нас это главное условие", - рассказал Зеленский.

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Зеленский показал подготовку к дебатам с Порошенко: видео
Зеленский показал подготовку к дебатам с Порошенко: видео
Зеленский показал подготовку к дебатам с Порошенко: видео

Зеленский показал подготовку к дебатам с Порошенко: видео
Зеленский показал подготовку к дебатам с Порошенко: видео

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно последним результатам социологических исследований, рейтинг Зеленского почти в три раза больше, чем у Порошенко. За новоиспеченного политика готовы проголосовать 72,2% избирателей.

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
УкраинаКиев
Теги
НСК Олимпийскийдебаты
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