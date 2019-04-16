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До дебатов с Порошенко: у Зеленского высказались о встрече с журналистами

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До дебатов на НСК "Олимпийский" кандидат в президенты Владимир Зеленский вряд ли успеет организовать пресс-конференцию для журналистов.

Об этом заявил спикер штаба Зеленского в эфире радио НВ, передает "Укринформ", отметив, что о политических взглядах актера "было сказано более, чем достаточно".

"При всем желании, это малореально, поскольку у нас остались буквально пара дней, а в пятницу у нас дебаты. Команда будет представлена ко второму туру, как об этом и говорил Зеленский. Поэтому, при всем уважении к коллегам, я думаю, что это проект слабо реализовать", - сказал Разумков.

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Также спикер штаба добавил, что уже после второго тура президентских выборов провести подобную пресс-конференцию будет "более реально и возможно".

До дебатов с Порошенко: у Зеленского высказались о встрече с журналистами

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно последним результатам социологических исследований, рейтинг Зеленского почти в три раза больше, чем у Порошенко. За новоиспеченного политика готовы проголосовать 72,2% избирателей.

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр ПорошенкоДмитрий Разумков
Место
УкраинаКиев
Теги
дебатыНСК Олимпийский
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