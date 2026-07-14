На Львов обрушился сильный ливень с грозой: подтопило улицы, подъезды и канализацию. Видео

Во вторник утром, 14 июля, на Львов обрушился сильный ливень, сопровождавшийся грозой. В результате проливных дождей местные дороги превратились в реки.

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Кроме того, местами были затоплены подъезды многоквартирных домов и канализация. Видео с последствиями непогоды опубликовали местные паблики.

Что известно

По словам очевидцев, всего за полчаса мощный ливень превратил улицы Львова в настоящие реки. Вода местами доходила до колен, автомобили фактически плыли по дорогам, ливневая канализация не справлялась с нагрузкой, из-за чего на улицах били фонтаны воды.

Также из-за непогоды были подтоплены подъезды жилых домов, а в отдельных районах города пропало электроснабжение и были зафиксированы перепады напряжения.

Кроме того, местные жители засняли момент, когда молния ударила в львовскую телебашню.

Погода во Львове на 14 июля

Согласно синоптической карте Укргидрометцентра, в течение дня 14 июля во Львове ожидаются грозы и ливни, однако на смену утренней грозе во второй половине дня придет мелкий дождь.

Температура воздуха днем поднимется до +26 градусов, а ночью опустится до +16 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце июня на Львов обрушился резкий и мощный ураган с грозой, который привел к масштабным разрушениям в городе. После периода сильной жары погода резко ухудшилась, а шквальный ветер валил деревья и повредил инфраструктуру. Город оказался под воздействием стихии, которая парализовала часть улиц и транспортных маршрутов.

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