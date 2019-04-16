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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Все же стадион? Порошенко пояснил проблемы в дебатах с Зеленским

2.2тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко заявил, что со штабом его оппонента Владимира Зеленского все же был подписан договор о проведении дебатов на "НСК" Олимпийский".

В эфире телеканала "112 Украина" во вторник, 16 апреля, Порошенко заявил, что пока что не согласована лишь окончательная дата встречи с Зеленским.

"Сейчас сказали, что пройдут [дебаты на НСК "Олимпийский"] 19 числа, и сегодня подписано уже штабами трехстороннее соглашение. Не определена пока дата, или 16-е, или 17-е, или 18-е, или 19-е. Наша просьба была, чтобы мы не нарушали закон и не отменяли те обязательные дебаты на общественном вещании, где четко предусмотрены законом", - заявил Порошенко.

Все же стадион? Порошенко пояснил проблемы в дебатах с Зеленским

Отметим, штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского и НСК "Олимпийский" официально не подтвердили договоренность с командой Петра Порошенко о дебатах, однако у президента озвучили другую информацию.

Все же стадион? Порошенко пояснил проблемы в дебатах с Зеленским
Все же стадион? Порошенко пояснил проблемы в дебатах с Зеленским

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно последним результатам социологических исследований, рейтинг Зеленского почти в три раза больше, чем у Порошенко. За новоиспеченного политика готовы проголосовать 72,2% избирателей.

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
НСК Олимпийскийдебаты
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Табачук Микола
Табачук Микола
Нєужєлі, нєужєлі ми увідім цєліком фігуру Зєлі?))))))
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Morjakov Alex
Morjakov Alex
Свинорыл опять дурака включает)))Тебе слабоумный 100 раз говорили.Запиши! 19 апреля, НСК Олимпийский, 19.00, крапка!Кто поближе к свинохряку, на лбу запишите ему, а то он каждые 5 минут забывает)))Клоун клоуна, должен приказы исполнять, а не амнезией страдать)))
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