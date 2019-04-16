Орендували на 15 годин: в "Олімпійському" розкрили нові деталі дебатів Зеленського і Порошенка

Штаби кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського домовилися про оренду стадіону НСК "Олімпійський" для дебатів 19 квітня з 9:00 до 00:00.

Про це повідомив представник прес-служби комплексу, передають "Українські новини".

"Така угода дійсно було укладена, стадіон орендований з 9:00 до 00:00 на п'ятницю", – зазначив він.

При цьому НСК поки відмовився назвати вартість оренди та інші умови, передбачені договором.

Порошенко і Зеленський

Прес-служба зазначила, що інші деталі, в тому числі щодо доступу громадян на захід, будуть оприлюднені пізніше в залежності від того, про що домовляться штаби кандидатів у президенти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський наполягав на проведенні дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський" тому, що "не хотів міняти правила", вказавши на те, що спочатку Порошенко прийняв його виклик, але потім почав змінювати умови.

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