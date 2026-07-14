Украинские военные впервые прошли маршем в Париже на параде, посвященном Дню взятия Бастилии. Фото и видео

14 июля украинские военнослужащие впервые приняли участие в военном параде, посвященном Дню взятия Бастилии, в столице Франции. Во время воздушной части мероприятия над Парижем также пролетели украинские пилоты, проходящие обучение на истребителях Mirage.

Видео дня

На торжественном мероприятии также присутствовал Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщают СМИ.

Украинские военнослужащие впервые приняли участие в военном параде по случаю национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии, который традиционно проходит в Париже.

Во время воздушного парада над французской столицей пролетели украинские пилоты, проходящие подготовку на французских истребителях Mirage.

Напомним, 13 июля президент Владимир Зеленский прибыл в Париж для участия в саммите "коалиции желающих". В тот же день глава государства провел встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

В ходе встречи глава государства вручил французскому президенту орден Свободы и заявил, что отношения Украины и Франции достигли стратегического уровня.

Также OBOZ.UA сообщал, что Украина вместе с девятью европейскими государствами официально объявила о создании Антибаллистической коалиции. Её главной целью станет разработка совместной системы противоракетной обороны для защиты Европы от баллистических угроз. К инициативе присоединились Франция, Великобритания, Германия, Италия, Испания, Швеция, Норвегия, Дания, Нидерланды и Украина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!