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Зеленський показав підготовку до дебатів з Порошенком: відео

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Кандидат в президенти України Володимир Зеленський показав, як проходить підготовка до дебатів з Петром Порошенком на НСК "Олімпійський".

Відео було опубліковане на сторінках "Команди Зеленського" в соціальних мережах. Актор підкреслив, що дебати пройдуть 19 квітня і почнуться о 19:00.

Також Зеленський повідомив, що вже почалася безкоштовна реалізація квитків на сайті debaty2019.org.ua.

За його словами, Порошенко хоче встановити на стадіоні другу сцену. "Де ви бачили дебати двох кандидатів на двох сценах? Вони продовжують ділити людей. Вони хочуть розділити фан-зону на їх прихильників і наших. Знову ділять наших людей. Вони проти вільного доступу людей. А для нас це головна умова", - розповів Зеленський.

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Зеленський показав підготовку до дебатів з Порошенком: відео
Зеленський показав підготовку до дебатів з Порошенком: відео
Зеленський показав підготовку до дебатів з Порошенком: відео

Зеленський показав підготовку до дебатів з Порошенком: відео
Зеленський показав підготовку до дебатів з Порошенком: відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з останніми результатами соціологічних досліджень, рейтинг Зеленського майже в три рази більше, ніж у Порошенка. За новоспеченого політика готові проголосувати 72,2% виборців.

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
НСК Олімпійськийдебати
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