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Выборы президента Украины 2019

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Зеленский vs Порошенко: появились данные свежего соцопроса перед вторым туром

16тЧитать материал на украинском

Большинство голосов избирателей во второму туре выборов президента Украины может достаться Владимиру Зеленскому. Его готовы поддержать 72,2% граждан, которые собираются голосовать и определились со своим выбором.

Об этом свидетельствуют итоги опроса Киевского международного института социологии (КМИС), которые 16 апреля обнародовал на пресс-конференции замдиректора КМИС Антон Грушецкий.

Что касается действующего президента Петра Порошенко, то уровень его поддержки составляет 25,4%. Еще 2,4% респондентов ответили, что, придя на участок, испортили бы свои бюллетени.

Зеленский vs Порошенко: появились данные свежего соцопроса перед вторым туром

Порошенко и Зеленский

Порошенко и Зеленский

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Говоря о шансах каждого из кандидатов на победу в выборах, украинцы оценили их таким образом: 57,2% верят, что новым президентом Украины станет Зеленский, 14,1% — что Порошенко. Еще 28,7% респондентов не определились или отказались отвечать на вопросы.

Зеленский vs Порошенко: появились данные свежего соцопроса перед вторым туром

Исследование проводилось с 9 по 14 апреля методом личного интервью. Эксперты опросили 2004 совершеннолетних респондентов, проживающих в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Массовая поддержка Зеленского пророссийскими силами, а тем более лютых ненавистников Украины, говорит о многом. Значит произойдет то, что им выгодно. А вот сильная и независимая Украина им как раз не выгодна. Кто будет праздновать победу с Жириновским, Путиным, Лавровым, Киселевым, Скабеевой и т.д.? Не стыдно вам? Победе будут радоваться те, кто фразу "Слава Украине" ненавидят! Порошенко думал, что народ видит его работу и всё пучком. Он не занимался популизмом, а просто работали. Результаты можно увидеть тут: https://www.facebook.com/uanow/ Скрольте вниз, там много всего интересного, о котором Вы даже не знали. А почему не знали? Потому, что почти все СМИ принадлежат беглому Коломойскому, беглому Фирташу, беглому Курченко, Медведчуку, Рабиновичу, Мураеву, Ахметову (https://oleg-leusenko.livejournal.com/2187140.html). Там Порох будет всегда плохой.
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Кравчук Александр
Кравчук Александр
АХАХА! ДАВАЙ ЗЕЛЯ-КОЛОМА СДЕЛАЙ ИХ! ВЫЕБИ эту ДУРКАину во все дыры! Это НЕДОРАЗУМЕНИЕ 404 которое 1000 лет варганит что то там СВОЕ но вечно то ПОД поляками то литовцами то татарами то кацапами. Стадо ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ охеренно ИДИОТОВ!)))) СЧА спою- НУ ВЖЕ НАРЕШТИ ВМЕРЛА ДУРКАина! Та и ХЕР с НЕЙ!
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