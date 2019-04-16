Зеленский vs Порошенко: появились данные свежего соцопроса перед вторым туром

Большинство голосов избирателей во второму туре выборов президента Украины может достаться Владимиру Зеленскому. Его готовы поддержать 72,2% граждан, которые собираются голосовать и определились со своим выбором.

Об этом свидетельствуют итоги опроса Киевского международного института социологии (КМИС), которые 16 апреля обнародовал на пресс-конференции замдиректора КМИС Антон Грушецкий.

Что касается действующего президента Петра Порошенко, то уровень его поддержки составляет 25,4%. Еще 2,4% респондентов ответили, что, придя на участок, испортили бы свои бюллетени.

Порошенко и Зеленский

Говоря о шансах каждого из кандидатов на победу в выборах, украинцы оценили их таким образом: 57,2% верят, что новым президентом Украины станет Зеленский, 14,1% — что Порошенко. Еще 28,7% респондентов не определились или отказались отвечать на вопросы.

Исследование проводилось с 9 по 14 апреля методом личного интервью. Эксперты опросили 2004 совершеннолетних респондентов, проживающих в 129 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.

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