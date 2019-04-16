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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Дебаты на "Олимпийском": Порошенко и Зеленский подписали соглашение

17.6тЧитать материал на украинском

Команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский".

Об этом на брифинге сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев, отметив, что штабы должны продолжить переговоры вечером 16 апреля.

"Сегодня утром (16 апреля. - Ред.) было заключено трехстороннее соглашение, которое подписали НСК "Олимпийский", представители избирательных штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Это - трехсторонний договор об аренде стадиона на вечер 19 апреля", - сказал он.

Дебаты на "Олимпийском": Порошенко и Зеленский подписали соглашение

"Наши представители собираются обсуждать регламент этих дебатов. Пока у нас разные видения: одна сторона настроена на шоу, мы - на проведение полноценной дискуссии", - уточнил Медведев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский настаивал на проведении дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский" потому, что "не хотел менять правила", указав на то, что изначально Порошенко принял его вызов, но потом начал менять условия.

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
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Пушненка Семен
Пушненка Семен
Помните как майдану верещали: "ПЕТЯ НА ВЕЧЕЁЁЁ!" - и шо?
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Что-то новое узнаем? Может Порошенко объяснит какие гарантии от гаранта Конституции (где указано, что народ власть, между прочим) на самом деле получил народ, оставленный без реальной власти как официально неопределённое явление? Хотя... какая там Конституция, когда такая комуналка. Будем решать бедные мы из-за тупизны или тупые по бедности, ну как обычно. А ведь могли бы и комуналку сами себе назначать, если бы Конституция в полном объёме выполнялась
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Кречко Эд
Кречко Эд
Лишь бы кондитер пришел..там и спросим Петю про выполнения обещанного за 5 лет!
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Кречко Эд, ты мог спросить и в прошлое воскресенье, чего же ты бухал и не пришел?
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