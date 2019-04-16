Дебаты на "Олимпийском": Порошенко и Зеленский подписали соглашение

Команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский".

Об этом на брифинге сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев, отметив, что штабы должны продолжить переговоры вечером 16 апреля.

"Сегодня утром (16 апреля. - Ред.) было заключено трехстороннее соглашение, которое подписали НСК "Олимпийский", представители избирательных штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Это - трехсторонний договор об аренде стадиона на вечер 19 апреля", - сказал он.

"Наши представители собираются обсуждать регламент этих дебатов. Пока у нас разные видения: одна сторона настроена на шоу, мы - на проведение полноценной дискуссии", - уточнил Медведев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский настаивал на проведении дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский" потому, что "не хотел менять правила", указав на то, что изначально Порошенко принял его вызов, но потом начал менять условия.

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