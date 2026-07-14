"Еще в 2010 году раздавали календари, в которых Украины не существовало". Актриса из Симферополя рассказала, что видела в Крыму до оккупации

Актриса Анна Яремчук-Бобало, которая родилась и выросла в Симферополе, убеждена, что Россия начала готовить почву для оккупации Крыма задолго до 2014 года. По ее словам, еще в 2010 году в крымских государственных учреждениях распространяли календари, в которых территория Украины была обозначена как часть России.

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Артистка также вспомнила, как пропаганда годами меняла сознание крымчан. Об этом актриса рассказала в интервью OBOZ.UA.

Анна Яремчук-Бобало вспомнила, что ее мама работала вирусологом в Республиканской вирусологической лаборатории в Симферополе. Именно там, по словам актрисы, еще в 2010 году начали появляться материалы с российской пропагандой. "В 2010 году им приносили календари. Это было бюджетное учреждение. На тех календарях была карта, где Украина была обозначена как российская губерния: Днепровская губерния, Донецкая губерния... То есть все это начали планировать еще тогда. Иногда мне говорят: "Не надо было Майдана – и все было бы нормально". Но ведь это был 2010 год. О Майдане тогда еще никто даже не думал", –— рассказала актриса.

Артистка считает, что одним из главных инструментов подготовки к оккупации была российская пропаганда: "Хорошо помню первые дни оккупации Крыма. Видела все собственными глазами. У нас дом на Москольце, в центре Симферополя, возле универмага "Крым". Там установили ретрансляторы, и из них круглосуточно звучала русская музыка, звучали фразы вроде: "Крым вернулся в родную гавань". Это повторяли без конца. И знаете, когда человек слышит одно и то же каждый день, каждый час, это откладывается в голове. Потом мама рассказывала, что по телевизору постоянно крутили странные ролики. Просто минуту на экране звучало: "Россия… Россия… Россия…" Снова и снова. Разве это не попытка проникнуть в сознание человека?".

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