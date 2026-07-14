Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко: все правительство ушло в отставку

Во вторник, 14 июля, Верховная Рада Украины одобрила отставку Юлии Свириденко с поста премьер-министра. По итогам голосования решение об освобождении чиновницы поддержали 258 народных избранников.

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Об этом стало известно с официального сайта парламента. Свириденко занимала свою должность с 12 июля 2025 года.

Стоит отметить, что комитет ВРУ по вопросам государственного строительства поддержал заявление об отставке с поста главы правительства Юлии Свириденко.

"За" проголосовали – 16, воздержались – 4", – сообщил в своём Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк.

Что предшествовало

12 июля президент Владимир Зеленский сообщил о предстоящих кадровых изменениях в Кабинете министров и заявил, что предложил премьер-министру Юлии Свириденко сосредоточиться на новом стратегическом направлении сотрудничества с одним из ключевых партнеров Украины. При этом официально её будущую должность пока не объявили. В то же время, по данным источников, посол Украины в США Ольга Стефанишина обратилась с просьбой завершить дипломатическую миссию в связи с личными обстоятельствами.

Юлия Свириденко, в свою очередь, поблагодарила главу государства за оказанное доверие и отметила, что для нее было большой честью возглавлять украинское правительство в чрезвычайно сложное для страны время. Она также заверила, что и в дальнейшем будет работать на благо государства, прилагая усилия для укрепления международных позиций Украины и защиты ее национальных интересов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что главным кандидатом на пост премьер-министра в рамках предстоящего обновления правительства является председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий. Известно, что он уже согласился возглавить Кабмин. Его кандидатуру рассматривали давно, однако ранее он отказывался от предложенной должности.

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