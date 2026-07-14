Юристы "разводят" украинцев на деньги? Что делают правоведы и почему с ними массово судятся

Есть организация "Центр правовой помощи "Юрист онлайн", позиционирующая себя как всеукраинская сеть юридических компаний. Есть клиент этой организации, который обратился к ней за помощью, заплатил, но не получил ни решения своего вопроса, ни возврата денег. Существует немалое количество судебных дел, в которых связанные со структурой компании выступают ответчиками из-за не оказанных, но оплаченных услуг. Есть суды, которые в подавляющем большинстве случаев становятся на сторону этих компаний, однако порой признают правоту их клиентов.

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OBOZ.UA выяснил, какие методы "Центр правовой помощи юрист онлайн" использует в своей работе, насколько они законны и кто за ним стоит. А еще – в каких случаях суды обязали связанные с "Центром" компании возвращать людям деньги.

Упорное нежелание возвращать деньги

"Центром правовой помощи юрист онлайн" мы заинтересовались после истории, которую OBOZ.UA рассказал один из наших читателей. По его словам, суть её довольно проста: после того как он случайно узнал о смерти дальней родственницы, оказалось, что на квартире, которую он потенциально мог унаследовать, висел долг за коммунальные услуги – и на родственницу уже подали за это в суд.

Согласно материалам дела №761/26800/25, задолженность накопилась в период с 2022 по 2025 годы. Еще до вступления в наследство мужчина попытался решить этот вопрос и обратился в "Центр". Там его заверили, что вопрос решается просто: "одно ходатайство от адвоката — и все отменяется". Следовательно, долг унаследован не будет, а потому переживать не стоит. Для того чтобы приступить к делу, мужчине предложили подписать договор (имеется в распоряжении OBOZ.UA) и сразу же оплатить работу.

Сумма составила 15 000 грн. Оплата производилась частями: первая часть составила 5 000 грн, вторая – 10 000 грн. При этом, как утверждает клиент сети, деньги попросили "перечислить на какую-то карту" –несмотря на то, что у "Центра" был соответствующий счет. После этого в "Центре" должны были предоставить ему контакт специалиста, который должен был заняться решением его вопроса.

Однако этого не произошло. Поэтому мужчина напомнил о себе – и контактные данные ему всё-таки предоставили. Сотрудник же "Центра" сообщил ему, что, поскольку клиент еще не вступил в наследство, то и начать работу нет возможности.

Так клиент сначала не понял, за что он заплатил 15 000 грн. Впоследствии выяснилось, что получить квартиру он не сможет, так как у умершей было завещание, в котором четко было прописано, кто унаследует эту недвижимость. И отказываться от нее наследники не намеревались.

Мужчине же в "Центре" посоветовали попробовать поговорить с наследниками и убедить их изменить решение. Так он во второй раз не понял, за что он заплатил 15 000 грн. В результате мужчина попытался вернуть часть уплаченной суммы.

Согласно договору, "Центр" должен был обеспечить ознакомление с материалами дела и подготовить проект заявления в суд. Кроме того, в документе указывалось, что в стоимость этих услуг входят, среди прочего, правовой анализ ситуации (30% от общей суммы) и подбор нормативно-правовых актов (10%).

Поскольку часть работы была выполнена, клиент все же не стал настаивать на возврате полной суммы. Однако вернуть деньги за те услуги, которые не были оказаны, ему также не удалось.

По словам клиента, в "Центре" ему предложили заказать у них на эти деньги другие услуги. А когда он не согласился на это условие и попросил встречи с руководителем, ему было отказано – потому что тот, по словам мужчины, оказался очень занят на долгое время вперед.

Поэтому, по словам клиента, несмотря на заверения, его вопрос "Центр" не решил. О фактической невозможности этого сотрудник юридической сети сообщил клиенту только после того, как деньги уже были уплачены. Вернуть же их организация фактически отказалась. Ни наследства, ни денег, ни помощи.

Законность или манипуляция

Вместе с тем стоит напомнить: согласно законодательству Украины, смерть человека не аннулирует его долгов – в том числе и за коммунальные услуги. Поэтому, по сути, они становятся частью наследства и переходят к тому, кто, собственно, наследует, в частности, имущество. Однако только в том случае, если наследник официально вступил в право на наследство.

"То есть происходит замена кредитора в обязательствах в связи с его смертью", – пояснил OBOZ.UA адвокат Андрей Тарасов.

Вступить же в наследство, по его словам, можно двумя способами. В частности:

Подать соответствующее заявление нотариусу.

Фактически пользоваться объектом наследства.

"Это, как правило, жилье, которым вы пользуетесь и где вы зарегистрированы. Там заявление писать не нужно", – объяснил адвокат.

В описанном же случае ни одно из этих условий не было выполнено. Поэтому клиент "Центра правовой помощи Юрист онлайн" не считался ни наследником, ни должником.

Следовательно, у него не было необходимости решать вопрос с долгом до вступления в наследство. И, по логике вещей, юристы должны были объяснить ему это до того, как заключать договор о подготовке проекта соответствующего заявления в суд. Ведь получается так, что уже на этапе принятия на себя обязательств они не могли их выполнить.

Другое дело – сама законность обещания решить вопрос о коммунальном долге через суд. Как пояснил Тарасов:

Если срок задолженности превышает три года, можно добиваться её списания.

Если долг "более свежий", можно попытаться договориться о "его уменьшении, отмене штрафных санкций, реструктуризации".

"Это также может быть отдельной юридической услугой. Однако если обещают списать все долги – всё зависит от того, как планируется достичь этого результата. Но нужно понимать, что любая реклама должна четко указывать, какую именно услугу получит потребитель – и не допускать введения его в заблуждение", – объянил общий принцип Тарасов.

Исходя же из слов клиента "Центра", которому было обещано именно списание долгов, можно предположить, что о попытке договориться с коммунальщиками юристам изначально не шла речь. Поэтому и в данном случае, судя по всему, с него взяли деньги за услугу, которую оказать не могли.

Суды признают, что юристы берут деньги ни за что

Вместе с тем ситуация, в которую попал наш читатель, не уникальна. Как свидетельствуют данные Реестра судебных решений, украинцы активно судятся с компаниями, связанными с "Центром правовой помощи юрист онлайн", из-за невыполнения ими своих обязательств. И нередко суды встают именно на сторону людей.

Дело о помощи с ВЛК.

По материалам дела № 607/1057/26 истец заключил со связанным с "Центром правовой помощи" ООО "Правовая помощь юриста" договор о предоставлении правовой помощи, в частности, в отношении ВЛК. За это было уплачено 20 000 грн.

Однако, по утверждению истца, ответчик фактически не выполнил своих обязательств. В частности, не обеспечил надлежащее оказание услуг, не информировал о ходе дела и не достиг никакого результата.

В суде же представители "Правовой помощи юриста" признали требование о расторжении договора и выразили готовность вернуть 12 000 грн – то есть лишь часть суммы, полученной по договору. Остальные 8 000 грн они отказались возвращать, поскольку считали, что часть работы всё же была выполнена.

Суд же отклонил этот аргумент, отметив, что ответчик не предоставил никаких подписанных актов приема-передачи услуг, как того требовал договор. Поэтому постановил вернуть истцу 20 000 грн. А кроме того, компенсировать 4 000 грн морального ущерба – хотя истец требовал 12 000 грн.

Дело о помощи при банкротстве.

По материалам дела № 465/5154/23, истица заключила с "Центром правовой помощи Украина", связанным с "Центром правовой помощи юрист онлайн", договор, по которому юристы должны были подготовить проект искового заявления о признании ее банкротом. За это, по словам истицы, она сначала уплатила 15 000 грн в качестве стоимости услуг, а затем еще 5 000 грн в качестве судебного сбора.

Однако, как отмечается, в установленный срок ответчик услугу не оказал и проект заявления не подготовил. После этого истица обратилась с требованием о возврате средств, однако в "Центре правовой помощи Украина" отказались это сделать. Вместо этого там указали, что не смогли выполнить взятые на себя обязательства, поскольку истица не предоставила необходимый пакет документов.

Суд же установил, что юристы не представили доказательств обращения к истице по поводу дополнительных документов. Поэтому он постановил вернуть истице "основные" 15 000 грн, отказав в возмещении "дополнительных" 5 000 грн. Вместе с тем, среди прочего, суд постановил взыскать с "Центра правовой помощи Украина" 10 000 грн в качестве компенсации морального вреда – хотя истица требовала 50 000 грн.

Впрочем, дел, в которых суды признавали, что компании, связанные с "Центром правовой помощи Юрист онлайн", брали у украинцев деньги, но работу не выполняли, было меньшинство. Чаще же принимались решения, не удовлетворяющие претензии истцов. То есть суды вставали на сторону юристов.

В связи с этим мы обратились в "Центр правовой помощи Юрист онлайн" с просьбой объяснить, как связанным с ним компаниям удавалось "отбиваться" от обвинений. А также, почему украинцы в принципе регулярно заявляют о невыполнении юристами обязательств, несмотря на полученные деньги.

Впрочем, несмотря на обещание, на момент публикации материала ответа не поступило. В случае же, если "Центр правовой помощи юрист онлайн" все-таки пришлет разъяснение, оно будет обнародовано в следующих публикациях.

Калейдоскоп ООО и серый кардинал бизнеса

В целом же, "Центр правовой помощи Юрист онлайн" входит в всеукраинскую сеть юридических компаний "Центр правовой помощи". На официальном сайте сеть позиционирует себя как "крупнейшую и наиболее динамичную юридическую сеть страны", хотя прямых подтверждений этого не публикует.

По данным системы YouControl, бенефициаром и директором "Центра правовой помощи "Юрист онлайн" является Максим Максюков. При этом подчеркивается, что это единственная компания, к которой он имеет отношение.

Вместе с тем, на сайте самой сети ответственным за защиту персональных данных указан Максим Дзись. Однако там же отмечается, что речь идет не о сети как таковой, а о компании "Центр правовой помощи в городе Киеве".

При этом, по данным того же YouControl, Дзись является не просто лицом, ответственным за определенный сектор в конкретной компании, а руководителем и 100%-ным бенефициаром сразу целого ряда ООО:

названия которых дают основания утверждать, что они входят в сеть "Центр правовой помощи";

адреса которых лишь подтверждают это – поскольку почти все они совпадают с адресами её офисов, опубликованными на том же сайте.

Всего таких компаний 8. Это:

"Центр правовой помощи Юрист 24"

"Правовая помощь "Юридическая защита";

"Центр правовой помощи в г. Киев";

"Центр правовой помощи "Украина";

"Центр правовой помощи "Консультация юриста";

"Центр правовой помощи";

"Академия правовой помощи";

"Центр правовой помощи "Помощь юриста".

Кроме того, до недавнего времени он также был руководителем и 100%-ным бенефициаром еще одной компании – "Центр правовой помощи "Помощь юриста".

Примечательно, что сразу 6 из этих компаний зарегистрированы по одному адресу – Киев, ул. Антоновича, 58. Кроме того, у многих из них одинаковый номер телефона. Следовательно, учитывая роль Дзися во всех этих структурах в качестве 100%-ного участника, бенефициара и руководителя, можно предположить, что на самом деле фирмы действуют как единое целое. Поэтому не исключено, что речь может идти о дроблении бизнеса — когда крупные компании фактически работают как сеть мелких.

Кроме того, Дзись – или его ООО – регулярно выступает ответчиком в судебных делах, связанных со взысканием средств за не оказанные услуги юридической помощи. Что, учитывая "послужной список" его компаний, неудивительно.

OBOZ.UA будет следить за ситуацией. Подробнее – в следующих публикациях.