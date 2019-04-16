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Дебаты на НСК "Олимпийский": штаб Зеленского опроверг соглашение с Порошенко

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Штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского и НСК "Олимпийский" официально не подтвердили договоренность с командой Петра Порошенко о дебатах.

Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на представителей Зеленского и НСК.

В пресс-службе "Олимпийского" отметили, что "не обладают такой информацией", а когда она действительно появится, то будет обнародована на сайте стадиона.

Пресс-служба штаба Зеленского также сообщила, что информацией о договоренностях с оппонентом не владеет.

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Дебаты на НСК "Олимпийский": штаб Зеленского опроверг соглашение с Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский настаивал на проведении дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский" потому, что "не хотел менять правила", указав на то, что изначально Порошенко принял его вызов, но потом начал менять условия.

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
УкраинаКиев
Теги
дебатыНСК Олимпийский
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