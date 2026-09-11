Российские хакеры пытались использовать искусственный интеллект Claude для атак против Украины – медиа

Искусственный интеллект Claude мог быть одним из инструментов российских хакеров. Предположительно, ИИ помогал противнику проводить кибератаки и шпионить за представителями правительства, а также военного и дипломатического секторов Украины.

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Об этом говорится в отчете американской компании Anthropic, создателя Claude. "Использование искусственного интеллекта вышло за рамки простых вопросов и ответов чат-бота", – цитирует документ агентство Reuters.

В Anthropic утверждают, что уже пресекли попытки использования языковых моделей Claude для разработки биологического оружия. Мол, определены "новые категории субъектов угроз", злоупотребляющих Claude. Например, ИИ использовали для создания программного обеспечения для обычных видов оружия, включая ракеты, боевые беспилотники, бомбы, огнестрельное оружие и боеприпасы, а также системы наведения и управления.

Другие подозрительные действия касались кампании кибершпионажа против Украины, связанной с РФ.

Хакерская группа, поддерживаемая государством-агрессором, якобы проводила фишинговые операции, взлом Wi-Fi в отелях и захват WhatsApp. Целями преступных действий были украинцы, в частности правительственные чиновники, военные и дипломаты. Практически на каждом этапе операций использовался Claude.

Злоумышленники создали систему, способную автоматически обнаруживать блокировку вредоносного кода антивирусами. Искусственный интеллект переписывал программу до тех пор, пока она не становилась "невидимой" для средств защиты.

Аналитики считают, что тактика этой группы схожа с деятельностью российской группировки Midnight Blizzard (ее связывают со Службой внешней разведки РФ).

Как ранее писал OBOZ.UA, китайские военные активизировали исследования возможностей применения человекоподобных роботов на поле боя. В Народно-освободительной армии КНР уже испытывают такие системы, изучают их восприятие, управление и обучение, а также возможность взаимодействия с военными.

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