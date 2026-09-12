Две тысячи офисов под "крышей": благодаря кому тысячи мошенников избегают наказания, пока силовики собирают дань

В Украине продолжают функционировать целые сети мошеннических колл-центров, которые зарабатывают сотни миллионов долларов благодаря фактической "лицензии" от правоохранительных органов за ежемесячную плату. Несмотря на масштабные доходы, корпоративные вечеринки и открытый набор сотрудников в соцсетях, за годы полномасштабной войны суды вынесли лишь 18 приговоров (данные Opendatabot).

Видео дня

В сети правосудия в основном попадают лишь те мелкие игроки, которые осмеливались обманывать украинцев или не имели "крыши" среди силовиков, тогда как настоящие организаторы и крупные сети уходят от ответственности. Подробнее – читайте в материале OBOZ.UA.

Почему за колл-центры дают условный срок

В Украине, по оценкам уже закрытой профильной временной следственной комиссии (ВСК), работают около двух тысяч мошеннических офисов. Они почти открыто предлагают работу в соцсетях, ведут собственные страницы и устраивают масштабные корпоративы в самых дорогих заведениях столицы. "Офисники" ежегодно зарабатывали сотни миллионов долларов. Как уже писал OBOZ.UA, фактически эта работа "лицензировалась" — правоохранители за ежемесячную плату не замечали деятельности мошеннических колл-центров.

Это подтверждается и материалами из судебного реестра. Недавно в Opendatabot подсчитали, что с момента начала полномасштабной войны в реестре судебных решений насчитывается лишь 18 приговоров в отношении мошеннических колл-центров. При этом, как удалось выяснить OBOZ.UA, реальные сроки лишения свободы получили те, кто обманывал украинцев, не имел разветвлённой сети и протекции среди силовиков.

В то время как тысячи мошенников фактически остались безнаказанными. Чаще всего обвиняемые идут на сделку с прокуратурой и договариваются об условном сроке в два года. Например, такую сделку с осужденным в 2022 году утвердил уже бывший судья Приморского райсуда Одессы Илья Лонский.

Речь идет о деле № 522/6439/22. В материалах указано, что группа одесситов организовала в своём городе колл-центр – с администрацией, службой безопасности, "холодниками", "клоузерами", "сотрудниками кредитного отдела" и даже бухгалтером.

"Соглашение о признании вины от 30.05.2022 года, заключённое между прокурором отдела Одесской областной прокуратуры и подозреваемой в уголовном производстве по № 12022163510000298 от 22.04.2022 года, – утвердить", – говорится в решении суда.

Судья Киево-Святошинского районного суда Ирина Козак утвердила соглашение прокурора Житомирской облпрокуратуры с обвиняемыми и постановила взыскать с них по 51 тыс. грн. Это меньше средней месячной зарплаты сотрудника "офиса". Такое же соглашение в аналогичном деле утвердила судья Приморского районного суда Одессы Мария Рябцева.

Настоящие виновники в суд не попадают

При этом из-за действий силовиков дела крайне редко доходят до суда. Например, ещё в сентябре 2023 года (три года назад) народный депутат из состава профильной временной следственной комиссии, которую уже расформировали, подал заявление в полицию и указал на деятельность мошеннического колл-центра.

И только спустя почти три года, в августе 2026-го (!) сотрудники полиции провели обыски в БЦ "Ильинский", где действительно обнаружили "офис". В результате обыска правоохранители нашли системные блоки, мониторы и другую технику. В материалах дела указано, что владельцем помещения, в котором, вероятно, работали мошенники, является ООО "Ластівка ЛТД". Это компания бывшего народного депутата Эрнеста Галиева, которой принадлежит весь центр.

Кто организовал этот колл-центр, кому принадлежит имущество и кто получал незаконную прибыль в течение трех лет, судя по материалам дела, полиции выяснить не удалось.

Всего 18 приговоров по делам колл-центров на самом деле являются приговором эффективности действующей правоохранительной системы.

Здесь отдельно стоит отметить, что приговоры получили лишь те мошенники, которые, вероятно, работали вне рамок действующих правил – не договаривались с силовиками и обманывали не только россиян и иностранцев, но и украинцев.

Владелец "офиса" – это не всегда успешный дельц, который подкупил силовиков, ездит на самых дорогих машинах и зарабатывает сотни тысяч долларов в месяц. У некоторых организаторов схем ограниченные возможности тратить заработанное, ведь они уже находятся за решеткой. Один из таких организаторов услышал свой приговор в Киевском райсуде Харькова.

Это нетипичный "офис", ведь он работал "с украинцами" и, вероятно, не имел "крыши" в Генпрокуратуре или других органах. "С теми, кто работает по-украински, никто не сотрудничает", — рассказал OBOZ.UA один из высокопоставленных сотрудников "офиса".

После расследования НАБУ офис этого собеседника временно приостановил работу. "В целом сейчас ситуация по-прежнему нестабильна. Некоторые перешли на удаленную работу, чего раньше вообще не практиковали. У нас пока пауза", – пояснил он. "Офисы" не закрылись, а лишь ждут того, кто теперь будет собирать взятки.

Между тем уже упомянутый "офис", организованный заключённым, "прикрыли" ещё в прошлом году. По делу фигурировали как минимум трое обвиняемых, среди которых двое сотрудников на свободе и их лидер, находящийся в заключении (он еще ожидает приговора). Один из обвиняемых получил 5 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Это один из немногих случаев, когда "офисников" удается наказать. Настоящие крупные "офисы" с десятками сотрудников и "своими" людьми в правоохранительных органах почти никогда не попадают в суды. Их предупреждают заранее.

"Риск есть, конечно. Раньше визиты в офисы были чаще. Менеджеры спокойно уходили домой и ждали инструкций. Те, кто приходил с таким визитом, чаще всего делали это не просто так", – объясняет собеседник OBOZ.UA.

И по тому, продолжат ли работать в Украине колл-центры при новом генеральном прокуроре, можно будет оценивать результаты кадрового обновления в правоохранительном органе.

Если вам известно больше, пишите нам на почту: [email protected].