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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Зеленський і Порошенко стали на коліна на сцені: опубліковане відео

13.5тЧитати матеріал російською

Кандидати в президенти Володимир Зеленський і Петро Порошенко стали на коліна на сцені НСК "Олімпійський" під час передвиборних дебатів.

Цим жестом вони вшанували пам'ять українських захисників, які загинули на Донбасі під час війни з російськими окупантами. (Онлайн-трансляцію дивіться тут.)

"Я зараз готовий стати на коліна перед кожною матір'ю, яка не дочекалася сина. Перед кожною жінкою, яка не дочекалася чоловіка з війни. І вас запрошую", – сказав Зеленський і опустився на коліна. Його прикладу послідував і Порошенко. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

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Зеленський — Порошенку: я не у прокурора, а вам — доведеться

Примітно, що перед цим Порошенко нагадав шоумену, як той заявив, що готовий стати на коліна перед лідером РФ Володимиром Путіним. Зеленський у свою чергу попросив правильно витлумачити його слова. "Я сказав: "Я готовий стати на коліна, тільки не ставте на коліна мою країну", – зазначив він.

Зеленський і Порошенко стали на коліна на сцені: опубліковане відео

Скріншот з відео

Зеленський і Порошенко стали на коліна на сцені: опубліковане відео

Скріншот з відео

Порошенко дорікнув Зеленському в тому, що він не один раз образив Україну, називаючи її "повією", а жителів країни – "хохлами". "Чому ж ви, коли один раз образили Кадирова (лідера Чечні), тут же перед ним вибачилися? У мене питання: "Коли ви вибачитеся перед Україною?"

Відзначимо, в 2014 році Зеленський показав у ефірі шоу "ЧистоNews" жартівливий ролик про Рамзана Кадирова, який плакав, після чого у нього зажадали вибачень. Шоумен визнав, що жарт був некоректним і вибачився.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Зеленський у своїй першій заяві наполягав на проведенні дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський" тому, що нібито "не хотів міняти правила". Спочатку Порошенко прийняв його виклик.

  • Однак, потім чинний глава держави змінив умови і запропонував зустрітися на стадіоні 14 квітня.

  • 11 квітня Порошенко раптово запропонував Зеленському приїхати в студію телеканалу "1+1" на дебати. З шоуменом вдалося зв'язатися по телефону. Як виявилося, він уже прибув до Парижа на зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном, призначену на 12 квітня. У підсумку, між кандидатами сталася перепалка в прямому ефірі.

  • 14 квітня Порошенко прибув для участі в дебатах на НСК "Олімпійський", але шоумен Володимир Зеленський так і не з'явився. У результаті чинний президент виступив перед українцями і поспілкувався з журналістами.

  • ЦВК проголосував за те, щоб перенести трансляцію Національної громадської телерадіокомпанії України з 19:00 на 21:00. Це потрібно було для того, щоб кандидати встигли приїхати зі стадіону. Однак увечері 18 квітня стало відомо, що Зеленський не планує брати участь в теледебатах на "Суспільному".

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Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
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Levina Sandina
Levina Sandina
Зеленский и тут продолжил шоу со вставанием на колени.
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Ball Yuriy
Ball Yuriy
... 1+1=2 проти 1+1=3. Правда проти брехні. Слов'яни проти словоблудів.
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Северг Олег
Северг Олег
Вульгарная дешёвая клоунада. Понимаю, что селюкам хохлам и трЭба развлекуха а ля сельская ярмарка, но всё равно.. До чего же пошло и дёшево смотрелось всё это еврейское шапито. Ваш Зе обычный еврейский жулик - скрал кусок у Порошенки, скрал кусок у Тимошенки, завернул в свою упокововку и лопоухим хохликам продал за свою цену.
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