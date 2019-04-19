Зеленський і Порошенко стали на коліна на сцені: опубліковане відео

Кандидати в президенти Володимир Зеленський і Петро Порошенко стали на коліна на сцені НСК "Олімпійський" під час передвиборних дебатів.

Цим жестом вони вшанували пам'ять українських захисників, які загинули на Донбасі під час війни з російськими окупантами. (Онлайн-трансляцію дивіться тут.)

"Я зараз готовий стати на коліна перед кожною матір'ю, яка не дочекалася сина. Перед кожною жінкою, яка не дочекалася чоловіка з війни. І вас запрошую", – сказав Зеленський і опустився на коліна. Його прикладу послідував і Порошенко. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Примітно, що перед цим Порошенко нагадав шоумену, як той заявив, що готовий стати на коліна перед лідером РФ Володимиром Путіним. Зеленський у свою чергу попросив правильно витлумачити його слова. "Я сказав: "Я готовий стати на коліна, тільки не ставте на коліна мою країну", – зазначив він.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Порошенко дорікнув Зеленському в тому, що він не один раз образив Україну, називаючи її "повією", а жителів країни – "хохлами". "Чому ж ви, коли один раз образили Кадирова (лідера Чечні), тут же перед ним вибачилися? У мене питання: "Коли ви вибачитеся перед Україною?"

Відзначимо, в 2014 році Зеленський показав у ефірі шоу "ЧистоNews" жартівливий ролик про Рамзана Кадирова, який плакав, після чого у нього зажадали вибачень. Шоумен визнав, що жарт був некоректним і вибачився.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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