Зеленський і Порошенко стали на коліна на сцені: опубліковане відео

Кандидати в президенти Володимир Зеленський і Петро Порошенко стали на коліна на сцені НСК "Олімпійський" під час передвиборних дебатів.
Цим жестом вони вшанували пам'ять українських захисників, які загинули на Донбасі під час війни з російськими окупантами. (Онлайн-трансляцію дивіться тут.)
"Я зараз готовий стати на коліна перед кожною матір'ю, яка не дочекалася сина. Перед кожною жінкою, яка не дочекалася чоловіка з війни. І вас запрошую", – сказав Зеленський і опустився на коліна. Його прикладу послідував і Порошенко. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Примітно, що перед цим Порошенко нагадав шоумену, як той заявив, що готовий стати на коліна перед лідером РФ Володимиром Путіним. Зеленський у свою чергу попросив правильно витлумачити його слова. "Я сказав: "Я готовий стати на коліна, тільки не ставте на коліна мою країну", – зазначив він.
Скріншот з відео
Скріншот з відео
Порошенко дорікнув Зеленському в тому, що він не один раз образив Україну, називаючи її "повією", а жителів країни – "хохлами". "Чому ж ви, коли один раз образили Кадирова (лідера Чечні), тут же перед ним вибачилися? У мене питання: "Коли ви вибачитеся перед Україною?"
Відзначимо, в 2014 році Зеленський показав у ефірі шоу "ЧистоNews" жартівливий ролик про Рамзана Кадирова, який плакав, після чого у нього зажадали вибачень. Шоумен визнав, що жарт був некоректним і вибачився.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Зеленський у своїй першій заяві наполягав на проведенні дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський" тому, що нібито "не хотів міняти правила". Спочатку Порошенко прийняв його виклик.
Однак, потім чинний глава держави змінив умови і запропонував зустрітися на стадіоні 14 квітня.
11 квітня Порошенко раптово запропонував Зеленському приїхати в студію телеканалу "1+1" на дебати. З шоуменом вдалося зв'язатися по телефону. Як виявилося, він уже прибув до Парижа на зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном, призначену на 12 квітня. У підсумку, між кандидатами сталася перепалка в прямому ефірі.
14 квітня Порошенко прибув для участі в дебатах на НСК "Олімпійський", але шоумен Володимир Зеленський так і не з'явився. У результаті чинний президент виступив перед українцями і поспілкувався з журналістами.
ЦВК проголосував за те, щоб перенести трансляцію Національної громадської телерадіокомпанії України з 19:00 на 21:00. Це потрібно було для того, щоб кандидати встигли приїхати зі стадіону. Однак увечері 18 квітня стало відомо, що Зеленський не планує брати участь в теледебатах на "Суспільному".
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