США пригласили Россию на встречу министров энергетики G20 – Reuters

США пригласили представителя России на встречу министров энергетики стран "Большой двадцатки", которая состоится на следующей неделе в Хьюстоне. Об участии российского чиновника сообщили в Белом доме, однако пока неизвестно, кто именно будет представлять Москву.

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Встреча пройдет на фоне войны в Украине и обострения ситуации на энергетических рынках. Об этом пишет Reuters.

Российский представитель примет участие во встрече G20

Российский чиновник примет участие в саммите G20 по вопросам энергетики в Хьюстоне на следующей неделе, сообщил в пятницу представитель Белого дома. В то же время американская администрация пока не уточнила, кто именно от России будет присутствовать на встрече.

Встреча министров стран G20 по вопросам энергообеспечения пройдет с понедельника по среду. В ней примут участие американские чиновники, в частности министр внутренних дел Дуг Бургум, министр энергетики Крис Райт и представитель Белого дома Джаррод Эйджен.

Ожидается также присутствие представителей энергетических компаний из Европы и Азии.

Российских чиновников уже приглашали на встречи G20

В прошлом месяце США принимали министра финансов России Антона Силуанова на встрече стран G20 в Северной Каролине. Это вызвало недовольство среди европейских чиновников, поскольку стало первым случаем личного участия российского министра финансов в форуме после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

В то же время энергетическая безопасность стала одной из ключевых тем для многих стран из-за войны в Украине и ситуации на Ближнем Востоке.

Европейский Союз пытается избавиться от зависимости от российской нефти и газа. В то же время , по данным аудиторов, эти усилия не дают ожидаемого результата, особенно в преддверии зимы, когда запасы газа остаются на низком уровне.

Энергетическая безопасность на фоне войн и новых санкций

Ситуация на мировых энергетических рынках остается сложной. На этой неделе цена дизельного топлива в США достигла рекордного уровня, превысив 6 долларов за галлон. В то же время Иран в значительной степени перекрыл Ормузский пролив для поставок нефти и природного газа, а развитие центров обработки данных в США создает дополнительную нагрузку на энергетическую систему.

Встреча "Группы двадцати" также пройдет на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о контактах с российским лидером Владимиром Путиным. В среду Трамп заявил, что в начале недели провел с Путиным "отличную" беседу и что российский президент якобы хочет заключить соглашение о прекращении войны в Украине.

В то же время американские, украинские и европейские разведчики, по данным Reuters, сомневаются в том, что Путин серьезно заинтересован в прекращении войны.

Ожидается, что во время встречи G20 Палата представителей США может рассмотреть новые санкции против России. В то же время остается неизвестным, сможет ли соответствующий законопроект пройти Палату представителей так же, как он прошел Сенат.

Администрация Трампа впервые ввела санкции против России из-за войны в Украине в октябре 2025 года. Тогда США заблокировали операции и заморозили активы двух крупнейших российских нефтяных компаний – "Роснефти" и "Лукойла".

Как сообщал OBOZ.UA, Путин использовал разговор с Трампом для того, чтобы навязать ему искаженное представление о ходе войны. Таким образом российский диктатор мог пытаться убедить президента США усилить давление на Украину и добиться её согласия на российские требования. К такому выводу пришли аналитики ISW.

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