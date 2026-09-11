"Укрзализныця" запустила новый поезд "Интерсити": по какому маршруту он будет курсировать

"Укрзализныця" назначила дополнительный скоростной поезд "Интерсити" №755/756 по маршруту Киев – Луцк – Киев. Он будет курсировать в сентябре по выходным, с пятницы по воскресенье.

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Поезд будет отправляться из Киева в 7:26 и прибывать в Луцк в 13:00. Об этом сообщила "Укрзализныця" на своей странице в Facebook.

Какое расписание поезда

Дополнительный поезд будет курсировать 18–20 и 25–27 сентября, а по пути будет останавливаться в Фастове, Бердичеве, Шепетовке, Здолбунове и Ровно.

Из Киева "Интерсити" №755 будет отправляться в 07:26 и прибывать в Луцк в 13:00.

В обратном направлении поезд №756 будет отправляться из Луцка в 16:17, а в Киев прибудет в 21:41.

Маршрут предусматривает остановки в следующих городах:

Фастов;

Бердичев;

Шепетовка;

Здолбунов;

Ровно;

Луцк.

Таким образом, пассажиры смогут выехать из Киева утром, провести выходные на Волыни и вернуться в столицу вечером.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве начали курсировать четыре временных ночных автобуса от центрального железнодорожного вокзала для перевозки пассажиров в жилые районы столицы. Они курсируют во время комендантского часа – с 1:00 до 5:00, в частности для пассажиров поездов, прибывающих в Киев в этот период.

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