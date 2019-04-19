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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Дебати онлайн на НСК "Олімпійський": всі відео трансляції

2.1тЧитати матеріал російською

У п'ятницю, 19 квітня, кандидати в президенти України Петро Порошенко та Володимир Зеленський призначили дебати на НСК "Олімпійському".

Після довгих дискусій опоненти прийшли до єдиного рішення – зустрітися о 19:00 на стадіоні. Зеленський і Порошенко в прямому ефірі відповідатимуть на питання модераторів і один одного.

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Дебати Зеленського і Порошенко

Дебати Зеленського і Порошенко

OBOZREVATEL пропонує читачам всі відео трансляції з місця подій у режимі онлайн:

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • 14 квітня Порошенко прибув для участі в дебатах на НСК "Олімпійський", але шоумен Володимир Зеленський так і не з'явився. В результаті, чинний президент виступив перед українцями і поспілкувався з журналістами.

  • ЦВК проголосувала за те, щоб перенести трансляцію Національної суспільної телерадіокомпанії України з 19:00 на 21:00. Це потрібно було для того, щоб кандидати встигли приїхати зі стадіону. Однак увечері 18 квітня стало відомо, що Зеленський не планує брати участі в теледебатах на "Суспільному".

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Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
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