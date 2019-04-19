Дебати онлайн на НСК "Олімпійський": всі відео трансляції

У п'ятницю, 19 квітня, кандидати в президенти України Петро Порошенко та Володимир Зеленський призначили дебати на НСК "Олімпійському".

Після довгих дискусій опоненти прийшли до єдиного рішення – зустрітися о 19:00 на стадіоні. Зеленський і Порошенко в прямому ефірі відповідатимуть на питання модераторів і один одного.

Дебати Зеленського і Порошенко

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Як повідомляв OBOZREVATEL :

Кандидат в президенти України Володимир Зеленський покликав свого опонента, чинного главу держави Петра Порошенка, на дебати на НСК "Олімпійський".

Глава України Петро Порошенко прийняв запрошення від Зеленського.

Порошенко і Зеленському запропонували нове місце для дебатів – телестудію.

8 квітня Зеленський відмовився від дебатів в телестудії і продовжив наполягати на їх проведенні на НСК "Олімпійський".

10 квітня НСК "Олімпійський" отримав запити від кандидатів в президенти України на проведення дебатів між ними. Порошенко надіслав запит на проведення дебатів 14 і 19 квітня, а Зеленський – на 19 квітня.

14 квітня Порошенко прибув для участі в дебатах на НСК "Олімпійський", але шоумен Володимир Зеленський так і не з'явився. В результаті, чинний президент виступив перед українцями і поспілкувався з журналістами.

ЦВК проголосувала за те, щоб перенести трансляцію Національної суспільної телерадіокомпанії України з 19:00 на 21:00. Це потрібно було для того, щоб кандидати встигли приїхати зі стадіону. Однак увечері 18 квітня стало відомо, що Зеленський не планує брати участі в теледебатах на "Суспільному".

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