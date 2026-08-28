Россия хочет вооружить гражданские суда и нарастить производство баллистического оружия: Зеленский заслушал доклад ГУР и рассказал о дипстрайках

Россия рассматривает возможность вооружения гражданских судов для обеспечения сопровождения торгового и теневого флота. В то же время украинская разведка фиксирует существенные проблемы в работе Черноморского флота РФ и серьезные последствия дальнобойных ударов по военным и нефтеперерабатывающим предприятиям.

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Президент Владимир Зеленский также рассказал о планах России по наращиванию производства баллистических ракет. Об этом он заявил после доклада руководителя ГУР МО Олега Иващенко.

Россия хочет вооружить гражданские суда

По данным украинской военной разведки, российский Черноморский флот фактически заблокирован в Новороссийске из-за украинских ударов беспилотниками. Российские корабли не способны полноценно действовать в море, а руководство РФ не находит эффективного выхода из ситуации.

Поэтому Россия рассматривает альтернативные способы сопровождения торгового и теневого флота. Среди возможных решений – вооружение гражданских судов стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы, а также размещение на них военного персонала.

"Поскольку российский флот не в состоянии обеспечить конвои для торгового и теневого флота, заходящего в соответствующие порты, среди рассматриваемых решений – оснащение гражданских судов стрелковым оружием, средствами РЭБ и военным персоналом", – отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина готовит меры реагирования на возможную милитаризацию Россией гражданского судоходства.

Удары с большого расстояния наносят ущерб российскому производству

Отдельно в ходе доклада речь шла о последствиях украинских дальнобойных ударов по российским военным предприятиям и нефтяной отрасли.

По словам Зеленского, российские внутренние документы свидетельствуют о том, что только за этот месяц отдельные составляющие экспорта РФ сократились на 80%. Это, по его словам, приводит к ощутимым потерям для федерального и региональных бюджетов России.

Среди важных целей украинских атак президент назвал "Комбинат Каменский" в Ростовской области. После серии ударов предприятие утратило значительную часть мощностей по производству твердотопливных двигателей для ракет.

"Продолжим эту дальнобойную работу", – заявил Зеленский.

Россия планирует наращивать производство баллистических ракет

Украинская разведка также получила обновленные данные о производстве баллистических ракет в России и планах Кремля увеличить его масштабы.

Зеленский подчеркнул, что противодействие этим планам требует не только украинских ударов, но и ужесточения международных санкций.

"Все поставки компонентов, оборудования и станков, которые Россия использует для производства ракет, должны быть полностью заблокированы", – подчеркнул президент.

Он отметил, что иностранные компоненты остаются важной составляющей российской ракетной программы.

В России остановились нефтеперерабатывающие предприятия

Еще одним результатом украинских атак Зеленский назвал остановку одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ в Кстове Нижегородской области.

По данным ГУР, предприятие ежегодно перерабатывало около 17 млн тонн нефти. Разведка также располагает информацией о приостановке работы других российских нефтеперерабатывающих предприятий.

"Спасибо нашим воинам за меткость. Слава Украине!" – подытожил Зеленский.

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