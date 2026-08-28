Пять украинских сел претендуют на звание лучших в мире: что о них известно

В 2025 году в топ-50 лучших деревень мира вошли украинские Колочава и Синевирская Поляна. В этом году шанс повторить это достижение имеют еще пять украинских сел.

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В международном конкурсе UN Tourism "Лучшие туристические села" приняли участие по два населённых пункта в Прикарпатье и Хмельницкой области и один – в Полтавской области. Об этом со ссылкой на украинский Travel Press Club сообщает УНИАН .

Что известно

Претендентами от Украины на попадание в ежегодный рейтинг "Лучшие туристические села", который определяется в ходе конкурса UN Tourism, в этом году стали пять населенных пунктов:

Опишня, Полтавская область – старинный казацкий городок, главный центр современного украинского гончарства.

– старинный казацкий городок, главный центр современного украинского гончарства. Криворовня, Ивано-Франковская область – легендарное высокогорное село на Гуцульщине, известное как духовная и культурная столица Карпат, уникальный центр сохранения аутентичных гуцульских традиций и место съемок культовых фильмов.

– легендарное высокогорное село на Гуцульщине, известное как духовная и культурная столица Карпат, уникальный центр сохранения аутентичных гуцульских традиций и место съемок культовых фильмов. Выгода, Ивано-Франковская область — живописное село у подножия Карпат, известное уникальной узкоколейной железной дорогой, по которой сейчас курсирует туристический мини-поезд.

— живописное село у подножия Карпат, известное уникальной узкоколейной железной дорогой, по которой сейчас курсирует туристический мини-поезд. Китайгород, Хмельницкая область — село, славящееся глубоким каньоном реки Тернава и уникальным геологическим памятником природы, так называемым китайгородским отслоением.

село, славящееся глубоким каньоном реки Тернава и уникальным геологическим памятником природы, так называемым китайгородским отслоением. Меджибиж, Хмельницкая область — известен благодаря двум историко-культурным памятникам: одноименной величественной крепости XIV века и могиле основателя хасидизма Баал Шем Това.

Прием заявок на участие в конкурсе, как отмечается на официальном сайте мероприятия, продолжался до 9 июня этого года. В июле-сентябре претендентов оценивает команда экспертов.

Объявление победителей запланировано на "четвертый квартал" этого года.

В прошлом году, когда в число 50 лучших туристических сел мира вошли Колочава и Синевирская Поляна (оба – Закарпатская область), победители были объявлены в середине октября.

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