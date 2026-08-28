Россия готовит "присоединение" Южной Осетии: европейские страны предупреждают о риске в ближайшее время

В дни 18-й годовщины вторжения России в Грузию журналисты и политологи многих стран вспоминали о последствиях тех трагических событий, но особое внимание стоит обратить на официальную позицию Грузии. В частности, премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе заявил об отказе Тбилиси восстанавливать дипломатические отношения с Россией до тех пор, пока в Кремле не отменят признание независимости сепаратистских регионов Абхазии и Южной Осетии. По его словам, "пока так называемое признание остается свершившимся фактом со стороны Российской Федерации, дипломатические отношения, конечно, не могут быть восстановлены".

Европейские страны предупреждают о риске присоединения Россией Южной Осетии

Видео дня

Несмотря на то, что в последние годы к власти в Грузии пришли политические силы, которые можно условно назвать пророссийскими, а именно "Грузинская Мечта", ежегодно в начале августа официальный Тбилиси заявляет о фактически оккупированных Россией территориях и невозможности восстановить дипломатические отношения. Следует отметить, что в этом вопросе существует фактически общеевропейский консенсус, ведь в каждую годовщину вторжения РФ в Грузию страны ЕС выступают с осуждением российской аннексии Южной Осетии и Абхазии. В этом году Великобритания, Германия, Франция и Италия также осудили захватнические действия Кремля и предупредили о том, что существует высокий риск непосредственного включения сепаратистских территорий Южной Осетии и Абхазии в состав Российской Федерации в ближайшее время.

Слухи о реинтеграции Южной Осетии оказались предвыборным трюком "Грузинской мечты"

Стоит также упомянуть, что накануне выборов в грузинский парламент в 2024 году ходили слухи о том, что существует договоренность о возвращении оккупированных территорий Грузии в обмен на отказ от евроинтеграционного курса и преобразование в конфедеративное государство. В частности, даже указывались сроки решения территориальных вопросов до 2030 года. Однако можно сделать вывод, что всё это было одним из элементов избирательной кампании, с помощью которого политическая сила "Грузинская мечта" пыталась получить конституционное большинство для будущих изменений в Конституции, направленных на возвращение оккупированных территорий. В итоге "Грузинская мечта" получила большинство в парламенте и назначила своих людей на ключевые посты в государстве, однако реальный процесс реинтеграции оккупированных территорий так и не начался.

Россия подготовила договор о "воссоединении" и назначила своего руководителя в Южную Осетию

Более того – после того, как состоялись выборы и грузинские власти подавили протесты, Кремль резко ускорил курс на политику юридической оккупации Южной Осетии. Показательными можно считать ключевые события последних нескольких месяцев этого года. Так, 9 мая 2026 года российский президент Владимир Путин и президент Южной Осетии Алан Гаглоев подписали в Москве "Договор об углублении союзнического взаимодействия", который был назван российскими СМИ "началом воссоединения осетинского народа". 22 июня Гаглоев во время очередной встречи с Путиным заявил о "решительных шагах по объединению России с Южной Осетией", а на следующий день он сложил полномочия президента Южной Осетии и был назначен советником российского президента.

В результате 23 июня власть в Южной Осетии была передана Марату Камболову, уроженцу Северной Осетии, который является действительным государственным советником Российской Федерации 1-й степени и до 2021 года занимал должность директора "Курчатовского института" по ядерной энергетике в Москве, лично назначенного Путиным. В 2026 году Камболов стал советником южноосетинского президента, отвечая именно за подготовку "Договора об углублении союзнического взаимодействия" с Россией. 16 июня он возглавил правительство Южной Осетии, а через неделю – стал исполняющим обязанности президента непризнанной республики.

Вероятное присоединение Южной Осетии как инструмент давления на Грузию и Европу

Фактически, замена лояльного Кремлю Алана Гаглоева на подконтрольного назначенца Марата Камболова является признанием идеи "воссоединения" Южной Осетии в качестве рабочей и означает весьма вероятную подготовку именно к такому сценарию, о чём и предупреждает Европа в указанном выше заявлении. Можно предположить, что российское руководство может пойти на объявление "воссоединения" с Южной Осетией в политически выгодный момент – перед выборами в Госдуму в сентябре этого года, чтобы отвлечь внимание от военных неудач в Украине или в качестве "карты давления" в переговорных процессах с США и Европой. Это может быть также одной из разновидностей "дамоклова меча" для руководства Грузии, которое недавно заявило "о готовности к шагам, направленным на максимальное восстановление отношений с Украиной и развитие межправительственного диалога". Это свидетельствует о планах Тбилиси восстановить через Украину доверие в отношениях с ЕС, который в последнее время поставил "на паузу" грузинскую евроинтеграцию. Таким образом, Кремль также может использовать окончательную аннексию Южной Осетии в качестве инструмента шантажа Грузии и существенного, фактически полного ограничения её евроинтеграционных амбиций и планов.