"Мирные переговоры приостановлены": в Кремле сделали заявление об ударах по Украине

Вопрос мирных переговоров о завершении войны против Украины сейчас находится на паузе, поскольку Киев якобы отказывается от условий Москвы. В то же время Россия намерена продолжать военную операцию и наносить систематические удары по украинским городам.

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Об этом российским СМИ заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле оценивают ситуацию на фронте как "позитивную" и не видят причин для прекращения боевых действий.

Песков заявил о паузе в переговорах

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что переговоры о завершении войны в настоящее время фактически приостановлены. По его словам, украинская сторона якобы знает условия Москвы, однако не хочет соглашаться на них.

"Вопрос мирных переговоров… сейчас эта тема находится на паузе. Украинская сторона прекрасно знает наши условия. Мирным путем они не хотят – это очевидно. Поэтому мы продолжаем обеспечивать такую позитивную для нас динамику операции", – сказал Песков.

Удары по Украине будут продолжаться

Дмитрий Песков также заявил, что российские войска продолжают наносить удары по Киеву. Он утверждал, что атаки якобы направлены на военную и связанную с ней инфраструктуру.

"Удары по Киеву продолжаются систематически, целенаправленно. Продолжаемуничтожать военную и околовоенную инфраструктуру киевского режима. Наши военные знают, что делать, и делают", — заявил пресс-секретарь.

В то же время представитель Кремля назвал предупреждения о возможной эскалации войны "традиционными страшилками".

Напомним, 1 августа в Кремле заявляли, что не намерены пересматривать свои условия по прекращению боевых действий против Украины. Дмитрий Песков тогда утверждал, что Москва якобы готова вернуться к переговорному процессу после выполнения Украиной требований Кремля.

Как писал OBOZ.UA, 22 августа министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что мирные усилия фактически находятся на паузе. В то же время он подчеркнул, что у Украины есть "креативные идеи" для активизации переговорного процесса с Россией и она ожидает дальнейших контактов с участием США.

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