Зеленський і Порошенко потиснули один одному руки: з'явилося відео

Під час дебатів на НСК "Олімпійському" глава України Петро Порошенко і кандидат у президенти Володимир Зеленський потиснули один одному руки після того, як чинний президент прийшов на сцену до опонента.
"До нас іде пан Порошенко. Це дуже цікава ситуація – потрібно було дві сцени робити?" – заявив при цьому шоумен. Коли глава держави вийшов на сцену Зеленського, кандидати в президенти потиснули руки.
Петро Порошенко залишився на сцені Зеленського.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Зеленський у своїй першій заяві наполягав на проведенні дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський" тому, що нібито "не хотів міняти правила". Спочатку Порошенко прийняв його виклик.
Однак, потім чинний глава держави змінив умови і запропонував зустрітися на стадіоні 14 квітня.
11 квітня Порошенко раптово запропонував Зеленському приїхати в студію телеканалу "1+1" на дебати. З шоуменом вдалося зв'язатися телефоном. Як виявилося, він уже прибув до Парижа на зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном, призначену на 12 квітня. У підсумку, між кандидатами відбулася перепалка в прямому ефірі.
14 квітня Порошенко прибув для участі в дебатах на НСК "Олімпійський", але шоумен Володимир Зеленський так і не з'явився. В результаті, нинішній президент виступив перед українцями і поспілкувався з журналістами.
ЦВК проголосував за те, щоб перенести трансляцію Національної громадської телерадіокомпанії України з 19:00 на 21:00. Це потрібно було для того, щоб кандидати встигли приїхати зі стадіону. Однак увечері 18 квітня стало відомо, що Зеленський не планує брати участь у теледебатах на "Суспільному".
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