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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Зеленський і Порошенко потиснули один одному руки: з'явилося відео

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Під час дебатів на НСК "Олімпійському" глава України Петро Порошенко і кандидат у президенти Володимир Зеленський потиснули один одному руки після того, як чинний президент прийшов на сцену до опонента.

"До нас іде пан Порошенко. Це дуже цікава ситуація – потрібно було дві сцени робити?" – заявив при цьому шоумен. Коли глава держави вийшов на сцену Зеленського, кандидати в президенти потиснули руки.

Петро Порошенко залишився на сцені Зеленського.

Зеленський і Порошенко потиснули один одному руки: з'явилося відео
Зеленський і Порошенко потиснули один одному руки: з'явилося відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Зеленський у своїй першій заяві наполягав на проведенні дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський" тому, що нібито "не хотів міняти правила". Спочатку Порошенко прийняв його виклик.

  • Однак, потім чинний глава держави змінив умови і запропонував зустрітися на стадіоні 14 квітня.

  • 11 квітня Порошенко раптово запропонував Зеленському приїхати в студію телеканалу "1+1" на дебати. З шоуменом вдалося зв'язатися телефоном. Як виявилося, він уже прибув до Парижа на зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном, призначену на 12 квітня. У підсумку, між кандидатами відбулася перепалка в прямому ефірі.

  • 14 квітня Порошенко прибув для участі в дебатах на НСК "Олімпійський", але шоумен Володимир Зеленський так і не з'явився. В результаті, нинішній президент виступив перед українцями і поспілкувався з журналістами.

  • ЦВК проголосував за те, щоб перенести трансляцію Національної громадської телерадіокомпанії України з 19:00 на 21:00. Це потрібно було для того, щоб кандидати встигли приїхати зі стадіону. Однак увечері 18 квітня стало відомо, що Зеленський не планує брати участь у теледебатах на "Суспільному".

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Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
Выборы 2019вибори в УкраїніВыборы Президента
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
"Стасюлевич и Маркевич Вместе побранились; Стасюлевич и Маркевич Оба осрамились. «Ты поляк (русский, еврей),— гласит Маркевич,— В этом я уверен!» Отвечает Стасюлевич: «Лжёшь как сивый мерин!» Говорит ему Маркевич: «Судишь ты превратно!» Отвечает Стасюлевич: «То донос печатный!» Размышляет Стасюлевич: «Классицизм нам кстати ль?» Говорит ему Маркевич: «Стало, ты предатель!»" (с) :-)))))
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Парашку встал на колени. Пиздец перед на фото Путина.
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