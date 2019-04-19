Зеленський і Порошенко потиснули один одному руки: з'явилося відео

Під час дебатів на НСК "Олімпійському" глава України Петро Порошенко і кандидат у президенти Володимир Зеленський потиснули один одному руки після того, як чинний президент прийшов на сцену до опонента.

"До нас іде пан Порошенко. Це дуже цікава ситуація – потрібно було дві сцени робити?" – заявив при цьому шоумен. Коли глава держави вийшов на сцену Зеленського, кандидати в президенти потиснули руки.

Петро Порошенко залишився на сцені Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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