Король Норвегии Харальд V скончался: чем он болел и как поддержал Украину

В пятницу, 28 августа, в возрасте 89 лет умер король Норвегии Харальд V. Его смерть наступила в Национальном госпитале, где находился на лечении.

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Он поддерживал Украину и подчеркивал принципиальную позицию Норвегии в отношении агрессии России против Украины. О смерти Харальда V сообщили в королевском дворе.

Что известно

Сообщение о смерти короля появилось на сайте королевского дома. Там сообщили, что сердце короля перестало биться в 6:35 утра 28 августа.

"С глубокой скорбью сообщаем, что Его Величество король Харальд сегодня скончался. Король Харальд мирно ушел из жизни в Национальной больнице в пятницу, 28 августа, в 6:35 утра", – говорится в сообщении.

Король Харальд V родился в 1937 году. Он был королем Норвегии с 1991 года.

Четыре дня назад сообщалось об ухудшении состояния здоровья короля. Тогда отмечалось, что Харальд V был госпитализирован в конце февраля и проходил лечение от бактериальной инфекции крови. Однако в последние дни его состояние ухудшилось.

"Состояние Его Величества Короля ухудшилось в течение выходных. Его Величество получает антибиотики от бактериальной инфекции крови и реагирует на это лечение", – говорилось в сообщении на сайте королевского двора.

Напомним, в феврале 89-летнего короля Норвегии Харальда V срочно доставили в больницу во время частного отпуска на испанском острове Тенерифе. Монарх начал получать лечение от инфекции и обезвоживания.

Отмечалось, что, учитывая обстоятельства, состояние короля оценивается как удовлетворительное. Конкретный вид инфекции не разглашался.

Что говорил Харальд V об Украине

Во время торжественной церемонии открытия 161-й сессии парламента Норвегии он выступил с речью, в которой выразил поддержку Украине в войне с Россией. Он подтвердил принципиальную позицию Норвегии в отношении агрессии России против Украины.

"Эта речь носит программный характер, она отражает позицию правительства Норвегии, в ней определяются важные направления внутренней и внешней политики", – отметил посол Украины в Швеции Вячеслав Яцюк.