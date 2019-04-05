"Игра не по правилам": психолог раскрыл язык жестов Порошенко и Зеленского

Из жестов кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко, которые видны на их видеообращениях, можно сделать вывод, что шоумен демонстрирует себя, как сына-подростка, а действующий президент как опытный и уставший от бед отец должен реагировать на его посылы.
Такое мнение в эфире ObozTV озвучил психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким. Он добавил, что образ "слуги народа" Василия Голобородько, который создала студия Зеленского, сковывает их команду, поэтому им нужно создать что-то новое.
"Зеленскому известно, как входить в образ, как показывать те или иные переживания. Голобородько в данном случае – это совсем другой тип, – стеснительный, скромный. А в видеообращении к Петру Порошенко Зеленский пытается создать образ совсем другого человека, не такого, как Голобородько. Относительно Порошенко, то он выглядит уставшим. Разница в возрасте между обоими кандидатами 13 лет, но Зеленский воспринимается как молодой политик, а действующий президент – как мудрый и опытный, хотя ему еще нет 60 лет. Порошенко достаточно часто демонстрирует эмоции грусти, он медленный в движениях. Действующий президент показывает образ отца, уставшего от забот и бед, который должен реагировать на сына-подростка Зеленского", – сказал психолог.
То, что кандидаты на пост президента сдали анализы на алкоголь и психоактивные вещества, вызывает смех у избирателей и приводит к процессу десакрализации власти в Украине, убежден Ким.
sud.ua
"Эти игры, которые идут не по правилам, могут иметь очень негативный эффект. Мы и так к власти в целом относимся отрицательно, независимо от того, достойная или недостойная она каких-то конкретных замечаний. Это все может привести к тому, что консолидировать нас к какому-то политику станет еще труднее. Многие люди, которые испытывают унижение своих личных чувств от этой всей процедуры сдачи анализов, они безусловно говорят, что кандидаты устроили цирк. Избирателям этого видеть не хочется. Они хотят верить, что человек, которого выбирают, будет руководить страной, а не сдавать анализы", – объяснил психолог.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее Зеленский во время вызова действующего главы государства Петра Порошенко на дебаты заявил, что анализы необходимо сдать для того, чтобы доказать украинцам, что среди кандидатов в президенты "нет ни алкоголиков, ни наркоманов".
В то же время в штабе Порошенко ответили, что готовы 5 апреля эта сделать в медицинской части НСК "Олимпийский".
Однако в команде Зеленского заявили, что их кандидат не будет сдавать анализы в этом месте, поскольку считает, что НСК может быть ангажированным, поэтому призвал назначить любую другую лабораторию.
Порошенко обвинил Зеленского, что тот "избегает независимого обследования на алкоголь и наркотики". У действующего президента считают подозрительным тот факт, что Зеленский предложил провести процедуры в медицинском диагностическом центре Eurolab, владельцем которого является политический эксперт Андрей Пальчевский.
Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый обнародовал результаты анализов президента Украины Петра Порошенко, которые он сдал в медицинской части НСК "Олимпийский" (Киев)
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