"Игра не по правилам": психолог раскрыл язык жестов Порошенко и Зеленского

Из жестов кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко, которые видны на их видеообращениях, можно сделать вывод, что шоумен демонстрирует себя, как сына-подростка, а действующий президент как опытный и уставший от бед отец должен реагировать на его посылы.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучил психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким. Он добавил, что образ "слуги народа" Василия Голобородько, который создала студия Зеленского, сковывает их команду, поэтому им нужно создать что-то новое.

"Зеленскому известно, как входить в образ, как показывать те или иные переживания. Голобородько в данном случае – это совсем другой тип, – стеснительный, скромный. А в видеообращении к Петру Порошенко Зеленский пытается создать образ совсем другого человека, не такого, как Голобородько. Относительно Порошенко, то он выглядит уставшим. Разница в возрасте между обоими кандидатами 13 лет, но Зеленский воспринимается как молодой политик, а действующий президент – как мудрый и опытный, хотя ему еще нет 60 лет. Порошенко достаточно часто демонстрирует эмоции грусти, он медленный в движениях. Действующий президент показывает образ отца, уставшего от забот и бед, который должен реагировать на сына-подростка Зеленского", – сказал психолог.

То, что кандидаты на пост президента сдали анализы на алкоголь и психоактивные вещества, вызывает смех у избирателей и приводит к процессу десакрализации власти в Украине, убежден Ким.

sud.ua

"Эти игры, которые идут не по правилам, могут иметь очень негативный эффект. Мы и так к власти в целом относимся отрицательно, независимо от того, достойная или недостойная она каких-то конкретных замечаний. Это все может привести к тому, что консолидировать нас к какому-то политику станет еще труднее. Многие люди, которые испытывают унижение своих личных чувств от этой всей процедуры сдачи анализов, они безусловно говорят, что кандидаты устроили цирк. Избирателям этого видеть не хочется. Они хотят верить, что человек, которого выбирают, будет руководить страной, а не сдавать анализы", – объяснил психолог.

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