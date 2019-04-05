"Гра не за правилами": психолог розкрив мову жестів Порошенка і Зеленського

Із жестів кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка, які видно на їхніх відеозверненнях один до одного, можна зробити висновок, що шоумен демонструє себе як сина-підлітка, а діючий президент як досвідчений і стомлений від бід батько має реагувати на його посили.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучив психолог, експерт із питань невербальної комунікації Валентин Кім. Він додав, що образ "слуги народу" Василя Голобородька, якого створила студія Зеленського, сковує їх команду, тому їм треба створити дещо нове.

"Зеленському відомо, як входити в образ, як показувати ті чи інші переживання. Голобородько в даному випадку – це зовсім інший тип, – сором`язливий, скромний. А у відеозверненні до Петра Порошенка Зеленський намагається створити образ зовсім іншої людини, не такої, як Голобородько. Щодо Порошенка, то він виглядає стомленим. Різниця у віці між обома кандидатами 13 років, але Зеленський сприймається як молодий політик, а діючий президент – як мудрий і досвідчений, хоча йому ще нема 60 років. Порошенко досить часто демонструє емоції смутку, він повільний у рухах. Він показує образ батька, стомленого від турбот і бід, який повинен реагувати на сина-підлітка Зеленського", – сказав психолог.

Те, що кандидати на пост президента здали аналізи на алкоголь і психоактивні речовини, викликає сміх у виборців і призводить до процесу десакралізації влади в Україні, переконаний Кім.

sud.ua

"Ці ігри, які йдуть не за правилами, можуть мати дуже негативний ефект. Ми й так до влади в цілому відносимось негативно, не залежно від того, достойна чи недостойна вона якихось конкретних зауважень. Це все може призводити до того, що консолідувати нас до будь-якого політика стане ще важче. Багато людей, які відчувають приниження своїх особистих почуттів від цієї всієї процедури здачі аналізів, вони безумовно говорять, що кандидати влаштували цирк. Виборцям цього бачити не хочеться. Вони хочуть вірити, що людина, яку вони вибирають, буде керувати країною, а не здавати аналізи", – пояснив психолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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