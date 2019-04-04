Порошенко обвинил Зеленского из-за сдачи анализов: в чем дело

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский якобы "избегает независимого обследования на алкоголь и наркотики".

С таким заявлением выступили в штабе главы государства Петра Порошенко, осудив отказ Зеленского сдавать анализы в медицинской части НСК "Олимпийский", подконтрольного государству (Министерство молодежи и спорта Украины).

У Порошенко считают подозрительным тот факт, что Зеленский предложил провести процедуры в медицинском диагностическом центре Eurolab, собственником которого является политический эксперт Андрей Пальчевский.

"Пальчевский является политически зангажированной "звездой" каналов Виктора Медведчука. Кроме того, согласно сообщениям ряда авторитетных украинских СМИ, он открыто выражает свои симпатии к Владимиру Зеленскому. Все это означает, что Пальчевский не сможет объективно рассмотреть биологические пробы и образцы, отобранные для анализа", — утверждают у Порошенко.

"Смысл же медицинской экспертизы заключается в ее объективности, беспристрастности и доверии со стороны общества. Именно такого обследования по непонятным нам причинам и избегает кандидат Зеленский", — сказано в сообщении.

Отметим, в 2017 году Пальчевский также работал ведущим на телеканале "Прямой", который связывают с Порошенко и где активно критикуют всех оппонентов президента, особенно Зеленского.

Петр Порошенко, Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты, потребовав от него извинений за оскорбительные высказывания в свой адрес. Пока еще действующий президент принял приглашение, сделав в ответ не менее жесткое заявление.

У Тимошенко заявили, что готовы рассмотреть предложение Зеленского, поэтому возьмут время на размышления.

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