Зеленский отказался сдавать анализы на НСК "Олимпийский": озвучена причина

Кандидат в президенты Владимир Зеленский позвал своего оппонента Петра Порошенко сдать анализы утром в пятницу, 5 апреля.

Спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков во время брифинга заявил, что будет ждать действующего главу государства в 8 утра в медицинском диагностическом центре Eurolab, передает корреспондент OBOZREVATEL.

Накануне Зеленский во время вызова Порошенко на дебаты заявил, что анализы необходимо сдать для того, чтобы доказать украинцам, что среди кандидатов в президенты "нет ни алкоголиков, ни наркоманов".

При этом в штабе Порошенко ответили, что готовы 5 апреля сдать анализы в медицинской части НСК "Олимпийский".

Разумков же подчеркнул, что Зеленский не будет сдавать анализы в этом месте, поскольку считает, что НСК может быть заангажирован, поэтому призвал назначить любую другую лабораторию.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты, потребовав от него извинений за оскорбительные высказывания в свой адрес. Пока еще действующий президент принял приглашение, сделав в ответ не менее жесткое заявление.

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