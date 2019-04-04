МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Зеленский отказался сдавать анализы на НСК "Олимпийский": озвучена причина

3.6тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Владимир Зеленский позвал своего оппонента Петра Порошенко сдать анализы утром в пятницу, 5 апреля.

Спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков во время брифинга заявил, что будет ждать действующего главу государства в 8 утра в медицинском диагностическом центре Eurolab, передает корреспондент OBOZREVATEL.

Накануне Зеленский во время вызова Порошенко на дебаты заявил, что анализы необходимо сдать для того, чтобы доказать украинцам, что среди кандидатов в президенты "нет ни алкоголиков, ни наркоманов".

При этом в штабе Порошенко ответили, что готовы 5 апреля сдать анализы в медицинской части НСК "Олимпийский".

Разумков же подчеркнул, что Зеленский не будет сдавать анализы в этом месте, поскольку считает, что НСК может быть заангажирован, поэтому призвал назначить любую другую лабораторию.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты, потребовав от него извинений за оскорбительные высказывания в свой адрес. Пока еще действующий президент принял приглашение, сделав в ответ не менее жесткое заявление.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
25
6
Смешно
1
Интересно
1
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иван Васильевич
Иван Васильевич
За деньги Вальцману нарисуют любой нужный результат анализов. Не удивлюсь когда окажется, что он с самого рождения даже пива не нюхал.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Воронов Сергей
Воронов Сергей
Что-то непонятно, а зезик, что не сможет пописять в баночку? Руки трясутся?
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0
Беркут Інгвар
Беркут Інгвар
Воронов Сергей, воно одразу ж сцить та дрочить. після пива - подвійний кайф
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения