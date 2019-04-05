"Я прийшов — тебе нема!" Порошенко и Зеленский сдали анализы: как это было

В пятницу, 5 апреля, утром лидеры президентской гонки-2019 в Украине Владимир Зеленский и Петр Порошенко прошли медицинскую экспертизу. В частности, оба кандидата сдали анализы на алкоголь и наркотические вещества.

Кто, где, когда

Сначала в 8:00 в медицинском диагностическом центре Eurolab в Киеве сдал анализы Зеленский. Засилье журналистов и очень быстрая процедура — два самых показательных момента этого события.

Интересно, что кровь у него взял бывший участник украинского кулинарного шоу "Мастер Шеф-8" Владислав Кирякулов.

Шоумен, как всегда, шутил. Правда, в какой-то момент пожаловался на журналистов отдельных телеканалов, которые "обижают его семью".

Владимир Зеленский и Владислав Кирякулов

Затем в 9:00 в медицинской части НСК "Олимпийский" исследование прошел Порошенко.

Часть результатов была обнародована сразу же после его выступления перед журналистами. Быстрый тест не выявил психоактивных веществ. Анализ на содержание алкоголя будет готов позже. Исследование проводили четыре лаборатории в двух частных медучреждениях ("Борис" и "Медиком") и двух коммунальных.

Петр Порошенко сдает анализ крови

"Я прийшов — тебе нема!" Что говорили друг о друге

После сдачи анализов последовали выступления перед журналистами. И тут, конечно, же прозвучали слова-обращения.

"Я сегодня на стадионе. Я так понимаю, что Владимира Александровича не было: я прийшов — тебе нема. Я уверен, что он наберется мужества, приедет сюда и дебаты состоятся", — сказал Порошенко.

Зеленский также не забыл упомянуть о своем конкуренте во втором туре президентских выборов.

В частности, отвечая на вопрос, почему он не согласился пройти обследование на НСК "Олимпийский", как призывал Порошенко, комик отметил, что это приглашение было странным, и намекнул, что "кто-то" просто не хочет сдавать анализы.

"На "Олимпийском" нет лаборатории. Поэтому странное было приглашение. Я пришел туда, где не просто "берут кровь", а где есть лаборатория", — добавил кандидат в президенты.

Как отреагировали украинцы

Украинцы с юмором отреагировали на "соревнование" между кандидатами в президенты Украины по сдаче анализов.

Новости об этом стали настолько популярными, что соцсети буквально заполонили многочисленные шутки и мемы на эту тему.

Примечательно, что в стороне от истерии с анализами кандидатов в президенты не остались и медицинские лаборатории, которые решили воспользоваться ситуацией как маркетинговым ходом. Они начали предлагать своим клиентам пакет анализов под названием "Здоровье будущего президента".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Зеленский во время вызова действующего главы государства Петра Порошенко на дебаты заявил, что анализы необходимо сдать для того, чтобы доказать украинцам, что среди кандидатов в президенты "нет ни алкоголиков, ни наркоманов".

При этом в штабе Порошенко ответили, что готовы 5 апреля это сделать в медицинской части НСК "Олимпийский".

Однако в команде Зеленского заявили, что их кандидат не будет сдавать анализы в этом месте, поскольку считает, что НСК может быть заангажирован, поэтому призвал назначить любую другую лабораторию.

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