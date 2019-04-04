"Сутичка" Зеленського і Порошенка на "Олімпійському": чи законно це, хто заплатить і кому вигідно

Другий тур президентських виборів стає все більш цікавим. Спочатку Володимир Зеленський в яскравій манері прямо на стадіоні НСК "Олімпійський" викликав Петра Порошенка на дебати. Потім, рано вранці 4 квітня і президент в у притаманній йому манері прийняв запрошення.

Формат дебатів обіцяє бути як мінімум незвичним. Стадіон, відкритий простір, тисячі українців і справжня сцена.

Кому це вигідно, хто буде мати перевагу і чи зможе Петро Порошенко переломити хід кампанії — розбирався OBOZREVATEL.

Головне:

Володимир Зеленський і Петро Порошенко погодилися провести дебати. Вони пройдуть на НСК "Олімпійський" для всіх бажаючих. Транслювати показ будуть всі телеканали;

На думку юристів, таке рішення цілком законне. Поліція вже заявила про готовність забезпечити порядок. "Суспільне" також готове взятися за організацію заходу. Зараз слово за Центрвиборчкомом;

Вихід на дебатну сцену вигідний Зеленському, він виводить опонента з зона комфорту. У Порошенка, навпаки, набагато більше досвіду, він може "задавити" конкурента, якщо Володимир Зеленський не підготується до інтелектуального бою;

Соціологи стримано коментують ситуація. Розрив між кандидатами занадто великий, тому в сенсацію не особливо вірять.

Якими будуть дебати

Спочатку вони планувалися в студії "Суспільного". Національна громадська телерадіокомпанія України запросила двох лідерів президентських перегонів. Телетрансляція була призначена на 19 квітня — останню п'ятницю перед другим туром голосування.

За замовчуванням дискусія кандидатів мала проводитися в форматі тв-шоу, із залученням експертів і невеликої масовки (глядачів на фоні). Саме так і проводилися дебати між кандидатами до першого туру, які до слова, пропустили і Порошенко, і Зеленський.

Але ситуація почала різко змінюватися вже після перших даних про результати голосування в першому турі. Петро Порошенко публічно "запросив" Володимира Зеленського в студію, той на подив багатьох погодився.

Правда, буквально на наступний день члени його команди засумнівалися в необхідності проводити таку зустріч. Посилаючись то на щільний графік кандидата Зе, то на образи "маріонетка Коломойського" і "агент Кремля", а потім і зовсім згадали Гаранту відмову від публічної зустрічі з Юлією Тимошенко в 2014 році.

Володимир Зеленський

Але після цього в Facebook запустився флешмоб #хочубачитидебати і Зеленський вирішив "бити" першим. Так, ввечері, 3 квітня на сторінці "Команди Зе" в Facebook з'явився відео-заклик Петра Порошенка до дебатів.

"Чекаю вас тут, на НСК "Олімпійський". Дебати відбудуться перед народом України. Всі канали мають право транслювати дебати в прямому ефірі, всі журналісти мають право бути присутніми. Кандидати обов'язково повинні пройти медичну експертизу і довести, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів. Україні потрібен здоровий президент.

НСК "Олімпійський"

В знак поваги до третьої частини громадян України ви повинні публічно сказати, що дебати відбудуться не з маріонеткою Кремля або Коломойського, ні з ватником, ні з малоросом, ні з бидлом, а з кандидатом в президенти України Володимиром Зеленським. Даю вам 24 години. ДумайТе", — озвучив Зеленський. І на сторінці в Facebook з'явився справжній лічильник, який вичитував ті самі 24 години.

Петру Порошенку для відповіді знадобилося менше 12 годин. У Facebook було опубліковано відповідне відеозвернення, де президент заявив про різні геополітичні полюси кандидатів, натякаючи на можливу симпатію Зеленського до Росії. Також президент підкреслив, що вибори "це не жарти", а бути президентом "це не гра".

"Правила дебатів прописані в законі про вибори президента, почитайте, будь ласка. Вони можуть відбуватися на базі Громадського телебачення з трансляцією по всім телеканалам для десятків мільйонів людей. Але стадіон, так стадіон. Я чекаю вас, Володимире Олександровичу", — заявив Порошенко.

Формат дебатів на даний момент відомий лише в загальних рисах. Вони пройдуть в п'ятницю, 19 квітня, в період з 19 до 22 вечора на стадіоні. Вхід буде вільний для всіх бажаючих, судячи із заяви Володимира Зеленського. Транслювати все будуть і журналісти. Чи будуть кандидати проходити медичне обстеження перед зустріччю, як на цьому раніше також наполягав Зеленський, питання відкрите.

Петро Порошенко

У МВС уже відреагували на заяви кандидатів. Спікер відомства Артем Шевченко запевнив сторони, що поліція забезпечить охорону заходу.

"Стадіон так стадіон. Підрозділи МВС України: а саме Національна поліція з ДСНС і Національна гвардія готові забезпечити охорону громадського порядку та безпеки на НСК "Олімпійський" під час президентських дебатів. І нехай переможе найсильніший. Тільки у нас є одна, але жорстка вимога — уболівальникам з обох команд поводитися чемно і правопорядок не порушувати", — підкреслив Шевченко.

Ще один важливий нюанс дебатів на НСК — фінансова складова. Логічно припустити, організувати захід в студії, істотно дешевше, ніж на величезному стадіоні. Сума можнет відрізнятися в рази. А відповідно до закону, всі витрати на це бере державний бюджет. У цій ситуації є два виходи:

Держава, зціпивши зуби, дає повний фінансовий карт-бланш на дану подію;

Кандидати беруть витрати на організацію зустрічі на себе. Порівну, наприклад.

У ЦВК, в свою чергу в коментарі Укрінформу підкреслили, запропоновані кандидатами на пост Президента дебати на НСК "Олімпійський" можуть бути формою передвиборної агітації, а не визначених Законом "Про вибори Президента України" теледебатами.

"Те, про які дебати йдеться в постанові ЦВК, — це стаття 62 закону (Про вибори Президента України. — Ред.). Дебати, про які говорять зараз два кандидата, це трохи не та стаття закону, тобто мова йде зараз про ті дебати, які регулюються як форма передвиборчої агітації", — зазначив він.

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Дебати на "Олімпійському" законні?

Публічна дискусія кандидатів у форматі "дебатів" регулюється законом. Тому запропонований тип дебатів на "Олімпійському", на думку юриста Олександра Марусяка, має місце бути і є цілком законним.

"Закон України "Про вибори Президента України" передбачає два види дебатів: публічні, назвемо їх просто дебати, а також передвиборні теледебати, назвемо їх формальні між першим і другим туром. Так ось, формальні проводяться в разі призначення ЦВК другого туру в останню п'ятницю перед днем ​​виборів між 19 і 22 годинами в прямому ефірі тривалістю не менше 60 хвилин. Вони організовуються Національною телекомпанією України із забороною на переривання трансляції комерційною рекламою.

Також можливий цикл дебатів як окремих передач. Те, що може відбутися на НСК, не буде тими формальними дебатами, які ми бачили в 2004 році (Віктор Ющенко і Віктор Янукович) або в 2010 році (Юлія Тимошенко виступала без Віктора Януковича). Проте, це можна віднести до першого виду "простих" дебатів, що також зазначено в законі. Тому тут юридичних нюансів немає", — пояснив OBOZREVATEL Марусяк.

В "Суспільному", правда, виступили трохи з іншою заявою. Представники компанії, посилаючись на 7 пункт документа, пояснили, що дебати проводять в студії (кімнаті) національного мовника.

"Тому зараз слово за ЦВК. Якщо вони приймуть нове положення, в якому виключать цю норму, тоді дебати можливі. Якщо немає — то це буде шоу, або дискусія, але не дебати", — заявили в прес-службі.

У кого більше шансів

Спрогнозувати хід дебатів буде досить складно. З одного боку, у Петра Порошенка є величезний політичний досвід. По суті, всі останні міжнародні перемоги були досягнуті завдяки його команді. Він чудово розбирається в цих питаннях, у нього є досвід переговорів по Донбасу і Криму. До того ж, він розуміє роботу всього державного апарату. Судячи з невеликої кількості публічних виступів, є сумнів, що всією повнотою знань володіє Володимир Зеленський.

Хоча, не варто виключати, що останні дні він і його команда проводять серйозну роботу і їм вдасться максимально підготуватися до цієї зустрічі.

З іншого боку, дебати пройдуть на полі Володимира Зеленського. На сцені, а не в студії. В оточенні тисяч людей, а не десятка людей з масовки. Це вихід із зони комфорту, а також нестандартне вирішення проблеми. Не виключено, що під час зустрічі хтось із натовпу може влаштувати "холодний душ" комусь із кандидатів.

У Зеленського вже спробували відкрити завісу майбутньої зустрічі. За словами глави digital-напрямку в штабі Михайла Федерова, кандидат Зе! має намір підняти питання корупції в оборонній сфері та задіяти його як зброю у політичній боротьбі проти нинішнього глави держави.

Чи зможе це вплинути на вибори

Різниця між першим і другим місцем за підсумками першого туру близько 15%. І з огляду на тенденції, а також перетіканням голосів, шансів у чинного президента дуже мало. Правда, для більш детального аналізу ситуації і можливих перспектив для кожного з кандидатів OBOZREVATEL опитав соціологів.

Голова правління Українського інституту соцдосліджень ім. Яременко Ольга Балакірєва:

"Дебати будуть впливати на ті 50% виборців, які в першому турі віддали свої голоси не за діючих кандидатів. Ми під час проведення екзит-полу в першому турі виборів, задавали людям питання, за кого вони будуть голосувати у другому. Виходить, що ті, хто не голосував за Зеленського і Порошенко в перший раз, їхні голоси розподілилися приблизно 2 до 1. Тобто в будь-якому випадку розклад не особливо зміниться.

При цьому є ще близько 20% виборців, які просто не знають що їм робити, ще 10% просто не підуть на вибори. Сумарно маємо приблизно 30% людей, які прийшли на ці вибори і не знають як діяти далі. Ось для них дебати і можуть мати значення. Для прихильників кожного з кандидатів дебати не матимуть особливого ефекту, якщо не відбудеться нічого екстраординарного...

Я думаю, що на дебатах Порошенко буде передбачуваний у всіх своїх заявах. По-перше, він не повинен змінити тій програмі, яку заявляв. По-друге, він зрозумів, що не працював з молоддю. Можна припустити, що компонент буде посилено і зроблений грамотніше. Щодо Зеленського, його програма не надто відома і від його імені частіше говорив хтось. Дуже важлива подача саме від нього самого.

Мені здається, що на дебатах програє той, хто агресивніший. Виграє той, хто буде толерантнішим. Виходячи з поведінки Петра Порошенка видно, у нього більш агресивний внутрішній настрій і це виривається. Йому, в силу свого психотипу, буде складніше тримати ситуацію.

Від дебатів кардинального впливу не буде, але певний ефект очікувати варто на тих, хто ще не визначився".

Генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто:

"У нас не дуже то і проводили з дебатів. Була хіба що дискусія Віктора Януковича і Віктора Ющенка в 2004 року. Але у нас не проводяться дослідження на цю тематику як після самої дискусії, так і ролінгове — щоб ми бачили, як змінюється ситуація після дебатів.

Тому оцінювати можна міжнародний досвід, згадати спробу дебатів між Леонідом Кучмою та Леонідом Кравчуком в 90-х років. Коли ведуча під час однієї із зустрічей запитала у Кучми, як він ставитися до того, що рейтинг опонента піднімається. Він відповів щось на кшталт: "Я радий, коли у нас в країні у когось щось піднімається...". У тій ситуації це йому добре допомогло".

Соціолог Євген Головаха:

"Дебати вплинуть. Можна наговорити багато дурниць і втратити частину своїх прихильників. Головне, не наговорити того, що не сподобається виборцям, що не відійти від своєї лінії... Скільки відсотків, це вже залежить від ступеня дурниці кандидата, якщо просто невдалі, то кілька, а якщо провальні — можна і більше".

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