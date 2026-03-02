Израиль заявил о наступательной операции против "Хезболлы": может длиться несколько дней
Израиль начал наступательную операцию против группировки "Хезболла". Вероятно она продлится в течение нескольких дней.
Соответствующее заявление сделал начальник штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир. Об этом сообщает Times of Israel.
Операция Израиля
"Мы начали наступательную кампанию против "Хезболлы". Мы не просто обороняемся, теперь мы переходим к наступлению", – говорится в сообщении Замира.
Такие шаги стали ответом на оценку ночных ракетных обстрелов и атак беспилотников со стороны "Хезболлы" против Израиля. По словам генерал-лейтенанта, израильской армии следует готовиться к нескольким дням боевых действий.
"Нам нужна сильная оборонительная готовность и постоянная наступательная готовность, волнами", – заявил он.
Накануне Израиль нанес несколько волн авиаударов по объектам группировки "Хезболла" в Бейруте и на юге Ливана в ответ на ракетные обстрелы.
Напомним, 1 марта Иран атаковал ракетами израильские города. Там погибли по меньшей мере девять человек, есть десятки пострадавших. Также сообщается, что 11 человек до сих пор разыскиваются и считаются пропавшими без вести. Взрывы раздавались и в столице Израиля Иерусалиме.
Как писал OBOZ.UA, утром 28 февраля иранский режим начал наносить ракетные удары по Израилю в ответ на американо-израильскую операцию. По всей территории Израиля была объявлена воздушная тревога, а силы противовоздушной обороны начали оперативно перехватывать цели.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!