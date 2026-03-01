Доволі несподіваний початок війни в Ірані насправді є струсом для гео-економіки всього євразійського регіону. Не слід сприймати війну в Ірані як щось локальне. Послідовний наступ США та їх регіональних союзників у Сирії, Венесуелі, на Кубі, а тепер і в Ірані, звужують кільце навколо головного донора тероризму в світі – рф. Адміністрація Трампа, схоже, вирішила остаточно покінчити з проблемами, які залишились рф у спадок від СРСР з 60-их рр. ХХ століття.

Тож ми маємо справу з масштабним історичним трендом, який сильно перелякав Кремль. Втім, з Іраном не все так просто.

1. Скоріш за все, наступні тижні ми будемо мати явні проблеми на ринку нафти. Війни на Близькому Сході завжди призводять до підвищення ціни на нафту, а масштабні війни призводять до сильного зростання ціни. ОПЕК+ вже відреагувала на війну в Ірані збільшенням квот, в т.ч. на квітень.

2. Для росіян буде краще вмовляти індійців та китайців купити саме їх нафту, оскільки дії Ірану явно спрямовані на організацію дефіциту нафти в регіоні. Тож дія санкцій і цінові успіхи в плані зростання дисконтів на російську нафту у березні можуть відійти на задній план, і рф має шанси знову наростити доходи він нафто-газової галузі. Чим на довше затягнеться війна в Ірані, тим вищою буде ймовірність для рф відхопити свій шматок нафтового пирога.

3. Якщо війна затягнеться, то може сильно підскочити попит на зброю в регіоні. Це може негативно вдарити як по рф, так і по Україні, оскільки нам буде складно конкурувати гаманцями з арабськими шейхами, які захочуть захиститись від іранських придурків. Але цей сплеск активності, скоріш за все, не буде затяжним. Також ймовірно, що найближчим часом всі поставки озброєнь з Ірану до рф будуть зупинені, навіть за діючими контрактами.

З добрих новин:

1. Вічної війни між представниками різних релігій не сталось. Іранці луплять по ОАЕ, Саудівській Аравії, Бахрейну, Катару і т.д. Війна показала, що насправді в світі вже немає ніяких ісламських терористів, російських фашистів, оманських заколотників і т.д. Є просто країни, в яких владу захопили збоченці, які систематично ґвалтують народ своєї країни і не дають народу жити в достатку і спокійно. Щоб не втратити владу ці збоченці виготовляють ядерну зброю, залякують сусідів, а коли ймовірність втрати влади через протести зростає – вони розв’язують війни з більш заможними сусідами, бо так легше тримати свій народ в покорі. Я ще можу зрозуміти логіку ударів по військовим базам США та по Ізраїлю, але до чого тут основний торговельний партнер рф – ОАЕ, чи ісламська Саудівська Аравія? Атаки на ці країни з боку Ірану дуже схожі на той жорстокий тероризм, який всьому світу вже 4 роки демонструє рф. Тож можна вважати, що Світова війна вже почалась, і Україна в ній не єдина країна на боці борців з віссю зла.

2. Атаки Ірану на ОАЕ, СА та інших сусідів виглядають вкрай необдуманим кроком, оскільки вони підвищують ймовірність наземної операції США і союзників в Ірані. Великі протестні настрої в цій країні та економічні проблеми на ринку продовольства роблять наземну операцію в регіоні за участю арабських військових дуже ймовірною та результативною. Подавлення ісламського режиму в Ірані повністю змінить гео-економічну карту регіону. В Світі тільки 2 країни з рекордними покладами природного газу: рф (48 трлн кубів) та Іран (34 трлн кубів). Але, на відміну від рф, газ в Ірані знаходиться в регіонах з м’якими кліматичними умовами. Зміна режиму і розконсервація цих запасів впродовж 3-5 років просто вбиває ідею повернення рф на європейський газовий ринок хоч колись, навіть за умови зняття санкцій. Такі перспективи не можуть не лякати Кремль. Тому вони будуть дуже старатись не допустити зміну режиму в Ірані та проведення наземної операції.

3. Після зміни режиму в Ірані КНР ймовірно втратить можливість купувати дешеву нафту, але все одно буде купувати іранську нафту, через необхідність диверсифікації поставок в країну. Якщо КНР не знайде спільну мову з новим урядом Ірану, то залежність країни від російської нафти може зрости.