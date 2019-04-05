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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Порошенко приехал на медэкспертизу: все подробности онлайн

12.8тЧитать материал на украинском

Президент Украины Петр Порошенко, который баллотируется на второй срок, утром 5 апреля приехал в медицинскую часть НСК "Олимпийский" (Киев) для сдачи анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков.

Ранее эту же процедуру проделал и второй лидер президентской гонки Владимир Зеленский. Для этого он посетил медицинский диагностический центр Eurolab в Киеве.

Порошенко приехал на медэкспертизу: детали онлайн
Порошенко приехал на медэкспертизу: детали онлайн
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Порошенко приехал на медэкспертизу: детали онлайн
Порошенко приехал на медэкспертизу: детали онлайн

Скришот с видео

Порошенко приехал на медэкспертизу: детали онлайн

Скришот с видео

Порошенко приехал на медэкспертизу: детали онлайн

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
Тег
Выборы Президента
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Питон Каа
Питон Каа
Жаль Петра Алексеевича. Наверное целых полдня не пить пришлось. Ну ничего, в самолете в Канаду наверстает.
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Семенич Сем
Семенич Сем
На самом деле это не Петя плохо относиться к 30,34% которые голосовали за Зе. Это Зе не во что не ставит своих избирателей, не предоставил команду ,программу не предложил , а еще про стадион орал на дебаты .))) Петя сейчас на стадионе анализы сдает к дебатам рвется , а Зе тем временем Юли 24 часа дает на согласие )))
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Семенич Сем
Семенич Сем
кошовый юрий, Я знаю одно , что про народ думают в последнюю очередь и то изредка. Так пусть лучше остается так как есть , чем полная не определенность .
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кошовый юрий
кошовый юрий
Семенич Сем, Ну клон он этот зе... ох и заживем мы по приколу при нем
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Мороз Виктор
Мороз Виктор
Кравчук Александр, зато Пете можно всех обсирать. Пете самому надо стать культурным и перестать жрать вискарик.
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