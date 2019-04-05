Порошенко приехал на медэкспертизу: все подробности онлайн

Президент Украины Петр Порошенко, который баллотируется на второй срок, утром 5 апреля приехал в медицинскую часть НСК "Олимпийский" (Киев) для сдачи анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков.

Ранее эту же процедуру проделал и второй лидер президентской гонки Владимир Зеленский. Для этого он посетил медицинский диагностический центр Eurolab в Киеве.

Скришот с видео

Скришот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Зеленский во время вызова действующему главе государства Петру Порошенко на дебаты заявил, что анализы необходимо сдать для того, чтобы доказать украинцам, что среди кандидатов в президенты "нет ни алкоголиков, ни наркоманов".

При этом в штабе Порошенко ответили, что готовы 5 апреля это сделать в медицинской части НСК "Олимпийский".

Однако, в команде Зеленского заявили, что их кандидат не будет сдавать анализы в этом месте, поскольку считает, что НСК может быть заангажирован, поэтому призвал назначить любую другую лабораторию.

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