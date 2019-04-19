"Голосував за нього, але помилився": Зеленський на дебатах обрушився з критикою на Порошенка

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що в 2014 році на виборах на головний пост країни голосував за Петра Порошенка, однак припустився помилки.
Таке твердження прозвучало в ході його передвиборних дебатів із Петром Порошенком, які проходять на НСК "Олімпійський" у Києві 19 квітня (відео дивіться тут).
"Чи міг я колись уявити, що я, простий хлопець із Кривого Рогу, буду боротися за крісло президента проти людини, яку ми впевнено і беззаперечно обрали президентом України в 2014 році? І, що найцікавіше, я сам був за пана Порошенка", – почав Зеленський.
"Але я помилився. Ми помилилися. Чи могли ми тоді уявити, що його "жити по-новому" стане наше "виживати"? Чи могли ми тоді уявити, що ваше "я закінчу війну за два тижні" стане наше Іловайськ і Дебальцеве?
Чи могли ми тоді уявити, що його збагачення людей стане збагаченням тільки його людей? Чи могли ми з вами тоді уявити, що Революцією Гідності скористаються негідники?" – продовжив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Зеленський у своїй першій заяві наполягав на проведенні дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський", пояснивши, що "не хотів міняти правила". Спочатку Порошенко прийняв його виклик.
Однак, потім чинний глава держави змінив умови та запропонував зустрітися на стадіоні 14 квітня.
11 квітня Порошенко раптово запропонував Зеленському приїхати в студію телеканалу "1+1" на дебати. Із шоуменом вдалося зв'язатися по телефону. Як виявилося, він уже прибув до Парижа на зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном, призначену на 12 квітня. У підсумку, між кандидатами сталася перепалка в прямому ефірі.
14 квітня Порошенко прибув для участі в дебатах на НСК "Олімпійський", але шоумен Володимир Зеленський так і не з'явився. В результаті, нинішній президент виступив перед українцями і поспілкувався з журналістами.
ЦВК проголосувала за те, щоб перенести трансляцію Національної громадської телерадіокомпанії України з 19:00 на 21:00. Це потрібно було для того, щоб кандидати встигли приїхати зі стадіону. Однак увечері 18 квітня стало відомо, що Зеленський не планує брати участь у теледебатах на "Суспільному".
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