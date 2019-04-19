"Голосував за нього, але помилився": Зеленський на дебатах обрушився з критикою на Порошенка

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що в 2014 році на виборах на головний пост країни голосував за Петра Порошенка, однак припустився помилки.

Таке твердження прозвучало в ході його передвиборних дебатів із Петром Порошенком, які проходять на НСК "Олімпійський" у Києві 19 квітня (відео дивіться тут).

"Чи міг я колись уявити, що я, простий хлопець із Кривого Рогу, буду боротися за крісло президента проти людини, яку ми впевнено і беззаперечно обрали президентом України в 2014 році? І, що найцікавіше, я сам був за пана Порошенка", – почав Зеленський.

"Але я помилився. Ми помилилися. Чи могли ми тоді уявити, що його "жити по-новому" стане наше "виживати"? Чи могли ми тоді уявити, що ваше "я закінчу війну за два тижні" стане наше Іловайськ і Дебальцеве?

Чи могли ми тоді уявити, що його збагачення людей стане збагаченням тільки його людей? Чи могли ми з вами тоді уявити, що Революцією Гідності скористаються негідники?" – продовжив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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