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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Дебаты на "Олимпийском": друг Зеленского появился на сцене в матерной кофте

6.3тЧитать материал на украинском

Участник "95 Квартала" и команды кандидата в президенты Владимира Зеленского Евгений Кошевой появился на дебатах на НСК "Олимпийский" в Киеве с нецензурными надписями на одежде.

Так, Кошевой, который стоял на сцене позади политиков, был одет в кофту с надписями Pohuy.

Отметим, перед началом дебатов действующий глава страны Петр Порошенко покинул свою сцену и вместе с командой отправился к оппоненту.

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Дебаты на "Олимпийском": друг Зеленского появился на сцене в матерной кофте

Скриншот

Дебаты на "Олимпийском": друг Зеленского появился на сцене в матерной кофте

Скриншот

Вместе з Зеленским на сцену также вышла его жена Елена, которую шоумен поцеловал после окончания дебатов.

В конце дискуссии политики, их команды и зрители спели национальный гимн Украины. При этом Зеленский и Порошенко не пожали друг другу руки после завершения выступлений, как это сделали в начале дебатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время дебатов на стадионе:

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Персоны
Евгений КошевойВладимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
УкраинаКиев
Теги
НСК Олимпийскийдебатыполитикафотографии
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
"Наконец-то найдены точные географические координаты места, куда русские чаще всего всех посылают: 14 градусов 24 минуты южной широты, 71 градус 18 минут западной долготы - это город NАНUI, Перу. Послали так послали. Конкретно — Nahui. :-))))
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a alexeyon
a alexeyon
Трубицын Александр, вонючка пригожинская отрабатываешь пайку?? Ты когда нибудь вылазишь с обозревателя ? Или вас там ватных долбоебов несколько под одним ником??? 🤮🐀👎👎🦌🦌🤮🤮🤮
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