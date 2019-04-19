Дебаты на "Олимпийском": друг Зеленского появился на сцене в матерной кофте

Участник "95 Квартала" и команды кандидата в президенты Владимира Зеленского Евгений Кошевой появился на дебатах на НСК "Олимпийский" в Киеве с нецензурными надписями на одежде.

Так, Кошевой, который стоял на сцене позади политиков, был одет в кофту с надписями Pohuy.

Отметим, перед началом дебатов действующий глава страны Петр Порошенко покинул свою сцену и вместе с командой отправился к оппоненту.

Скриншот

Скриншот

Вместе з Зеленским на сцену также вышла его жена Елена, которую шоумен поцеловал после окончания дебатов.

В конце дискуссии политики, их команды и зрители спели национальный гимн Украины. При этом Зеленский и Порошенко не пожали друг другу руки после завершения выступлений, как это сделали в начале дебатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время дебатов на стадионе:

Зеленский пригрозил Порошенко уголовным делом против него уже в ближайшем времени.

Кандидаты в президенты оба встали на колени на сцене. Этим жестом они почтили память украинских защитников, которые погибли на Донбассе в ходе войны с российскими оккупантами.

Зеленский заявил, что в 2014 году поддерживал Порошенко, "но ошибся".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!