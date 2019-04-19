Дебати на "Олімпійському": друг Зеленського з'явився на сцені в нецензурній кофті

Учасник "95 Кварталу" і команди кандидата в президенти Володимира Зеленського Євген Кошовий з'явився на дебатах на НСК "Олімпійський" в Києві з нецензурними написами на одязі.

Так, Кошовий, який стояв на сцені позаду політиків, був одягнений у кофту з написами Pohuy.

Відзначимо, перед початком дебатів чинний глава країни Петро Порошенко покинув свою сцену і разом із командою вирушив до опонента.

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Разом із Зеленським на сцену також вийшла його дружина Олена, яку шоумен поцілував після закінчення дебатів.

У кінці дискусії політики, їх команди і глядачі заспівали національний гімн України. При цьому Зеленський і Порошенко не потиснули один одному руки після завершення виступів, як це зробили на початку дебатів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час дебатів на стадіоні:

Зеленський пригрозив Порошенку кримінальною справою проти нього вже в найближчому часі.

Кандидати в президенти обидва встали на коліна на сцені. Цим жестом вони вшанували пам'ять українських захисників, які загинули на Донбасі в ході війни з російськими окупантами.

Зеленський заявив, що в 2014 році підтримував Порошенка, "але помилився".

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