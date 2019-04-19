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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Дебати на "Олімпійському": друг Зеленського з'явився на сцені в нецензурній кофті

6.4тЧитати матеріал російською

Учасник "95 Кварталу" і команди кандидата в президенти Володимира Зеленського Євген Кошовий з'явився на дебатах на НСК "Олімпійський" в Києві з нецензурними написами на одязі.

Так, Кошовий, який стояв на сцені позаду політиків, був одягнений у кофту з написами Pohuy.

Відзначимо, перед початком дебатів чинний глава країни Петро Порошенко покинув свою сцену і разом із командою вирушив до опонента.

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Дебати на "Олімпійському": друг Зеленського з'явився на сцені в нецензурній кофті

Скріншот

Дебати на "Олімпійському": друг Зеленського з'явився на сцені в нецензурній кофті

Скріншот

Разом із Зеленським на сцену також вийшла його дружина Олена, яку шоумен поцілував після закінчення дебатів.

У кінці дискусії політики, їх команди і глядачі заспівали національний гімн України. При цьому Зеленський і Порошенко не потиснули один одному руки після завершення виступів, як це зробили на початку дебатів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час дебатів на стадіоні:

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Особи
Євген КошовийВолодимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
НСК Олімпійськийдебатиполітикафотографии
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
"Наконец-то найдены точные географические координаты места, куда русские чаще всего всех посылают: 14 градусов 24 минуты южной широты, 71 градус 18 минут западной долготы - это город NАНUI, Перу. Послали так послали. Конкретно — Nahui. :-))))
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a alexeyon
a alexeyon
Трубицын Александр, вонючка пригожинская отрабатываешь пайку?? Ты когда нибудь вылазишь с обозревателя ? Или вас там ватных долбоебов несколько под одним ником??? 🤮🐀👎👎🦌🦌🤮🤮🤮
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