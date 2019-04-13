Зеленский vs Порошенко: в ''Опоре'' сказали, как дебаты повлияют на результат выборов

Дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко могут повлиять на мнение избирателей, ведь у граждан будет возможность увидеть ответы кандидатов в президенты на острые вопросы в прямом эфире, а не формировать свой выбор исключительно на основе пиара и медийной инженерии.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучила председатель правления ВОО "Гражданская сеть"Опора" Ольга Айвазовская. Она добавила, что в целом закон предусматривает проведение дебатов между кандидатами, но не устанавливает санкции за то, что их провели.

"Ранее в украинской практике дебаты были только между Леонидом Кравчуком и Леонидом Кучмой в 1994 году, Виктором Януковичем и Виктором Ющенко в 2004 году. Результаты дебатов влияют на граждан, дело в том, как люди воспринимают ответы кандидатов. Но порядок, тайминг, вопросы ведущих во время дебатов – это не совсем нормативно-правовой акт или требование закона", – сказала она.

Главное, что правила проведения дебатов должны быть озвучены заранее и одинаковые для всех, отметила Айвазовская. Она убеждена, что студия "Суспільне", которая приглашает кандидатов на пост президента принять участие в дебатах, должна самостоятельно определять порядок их проведения.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский zhizn.info

"Я убеждена, что у вещателя есть возможность задать адекватные вопросы. Они, очевидно, должны касаться юрисдикции президента и, возможно, ориентироваться на данные социологов, – что больше всего беспокоит граждан, – но исключительно в контексте прав и возможностей президента, то есть не правительства и не местного самоуправления", – объяснила она.

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