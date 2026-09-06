Какие бытовые привычки выдают в вас человека из СССР: до сих пор часто встречаются

Жизнь в СССР с его бедностью и дефицитом оставила в душе всего общества огромную травму. И порой она выражается в странных бытовых привычках, корни которых уходят в те времена, когда никто не был уверен, удастся ли завтра купить нужную вещь.

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Белорусский блогер и исследователь советского быта Максим Мирович собрал десять привычек, которые, по его мнению, особенно хорошо выдают человека, выросшего в СССР. Интересно, что часть из них сохранилась даже у вполне обеспеченных людей – просто потому, что когда-то так поступали родители. Сейчас эти привычки полностью утратили всякий смысл.

Зашивать дырявые носки

В СССР старые носки не спешили выбрасывать – дырки старательно зашивали. Существовали даже специальные методы штопания: например, носок натягивали на лампочку, чтобы сохранить его форму. И так до тех пор, пока трикотаж не начнет расползаться под пальцами. Сейчас, по мнению Мировича, в такой экономии уже нет необходимости.

Постоянно ремонтировать обувь

Обувь в СССР могла стоить огромную часть зарплаты, поэтому ее ремонтировали снова и снова. Зашивали подошвы, прошивали задники, подкрашивали потёртую кожу – даже тогда, когда обувь уже фактически отслужила свое. У многих был даже "свой" мастер, который ремонтировал чуть лучше других.

Никогда не лечить зубы

Плохое питание, отсутствие необходимых средств гигиены и неприятная советская стоматология сформировали целое поколение людей, которые боялись стоматологов. Бормашины без нормального обезболивания и не слишком комфортное лечение только усиливали этот страх. Из-за этого привычка годами откладывать поход к стоматологу сохранилась даже у тех, кто давно может позволить себе современное лечение.

Покупать продукты впрок

Заполненные крупами, макаронами и консервами кухонные шкафы – еще один пережиток времен дефицита. Если в магазине вдруг появлялся нужный продукт, его брали сразу несколько упаковок, потому что завтра на полке могло уже ничего не остаться.

Не выбрасывать старую одежду, а превращать ее в тряпки

Растянутая футболка сначала становилась домашней одеждой, потом – тряпкой, а дальше ею еще годами мыли пол. Такая практика была вполне понятной в условиях тотального дефицита, когда каждую вещь старались использовать до последнего.

Иметь дома пакет с пакетами

Полиэтиленовые пакеты в СССР берегли почти как сокровище. Их использовали много раз, стирали, сушили, а иногда годами хранили даже пакеты из-под молока. Отсюда и знакомый многим "пакет с пакетами" – своеобразный домашний символ советской экономии.

Хранить банку со старыми пуговицами

Во многих советских квартирах обязательно находилась банка, полная пуговиц от старой одежды. Перед тем как выбросить рубашку или платье, пуговицы с них срезали и складывали "на всякий случай". Когда-то в этом был смысл из-за дефицита, но теперь такая коллекция чаще всего просто годами занимает место в шкафу.

Коллекционировать стеклянные банки

Банки из-под огурцов, перца или других консервов тоже часто получали вторую жизнь – их мыли, снимали этикетки и складывали на антресоли. В СССР это было логично, ведь банки активно использовали для домашних закруток. Сегодня же, если они годами простаивают без дела, это скорее привычка, унаследованная из прошлого.

До последней крошки доедать хлеб и еду

Привычка обязательно доедать все на тарелке связана не только с советским культом хлеба, но и с семейным воспитанием. Старшее поколение помнит времена, когда еды действительно могло не хватать, поэтому оставлять её было недопустимо. Однако сегодня, отмечает Мирович, нет необходимости заставлять себя есть, когда уже наелся. Это может быть даже вредно.

Делать ремонт годами

Бесконечный домашний ремонт тоже был порождением советских реалий. Чаще всего квартиру ремонтировали своими силами: после работы хозяин занимался этим по часу-двум, поэтому процесс мог растянуться на годы. А когда наконец доходили до последней комнаты, в первой уже снова возникала необходимость что-то ремонтировать.

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