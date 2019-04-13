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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Зеленський vs Порошенко: в ''Опорі '' сказали, як дебати вплинуть на результат виборів

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Дебати між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком можуть вплинути на думку виборців, адже у громадян буде можливість побачити відповіді кандидатів в президенти на гострі питання в прямому ефірі, а не формувати свій вибір виключно на основі піару і медійної інженерії.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучила голова правління ВГО "Громадянська мережа "Опора" Ольга Айвазовська. Вона додала, що загалом закон передбачає проведення дебатів між кандидатами, але не встановлює санкції за те, що їх не провели.

"Раніше в українській практиці дебати були лише між Леонідом Кравчуком і Леонідом Кучмою у 1994 році, Віктором Януковичем і Віктором Ющенко 2004 року. Результати дебатів мають вплив на громадян, справа у тому, як люди сприймають відповіді кандидатів. Але порядок, таймінг, питання ведучих під час дебатів – це не зовсім нормативно-правовий акт чи вимога закону", – сказала вона.

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Головне, що правила проведення дебатів має бути озвучений завчасно і однаковий для всіх, зазначила Айвазовська. Вона переконана, що студія "Супільного", яка запрошує кандидатів на пост президента взяти участь у дебатах, має самостійно визначати порядок їх проведення.

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

zhizn.info

"Я переконана, що в мовника є можливість задати адекватні питання, вони, очевидно, повинні стосуватися юрисдикції президента і, можливо, орієнтуватися на дані соціологів, – що найбільше турбує громадян, – але виключно в контексті прав і можливостей президента, тобто, не уряду і не місцевого самоврядування", – пояснила вона.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Ольга Айвазовська
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019вибори в УкраїніВыборы Президента
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Пять лет назад Закон тоже предусматривал, проведение дебатов. И Тимошенко. приглашала Порошенко на них прийти,Но Порошенко. посчитал, что он и так побеждает , ему дебаты не нужны ни на какие дебаты не пошел. А теперь когда он оказался на месте Тимошенко, он тоже хочет дебатов, Но Зеленскому, который и так побеждает, они не нужны.
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