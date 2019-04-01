"Могут быть сюрпризы": социологи спрогнозировали исход второго тура

31 марта в Украине прошел первый тур выборов президента. По данным экзит-полов лидерство в гонке за первое место уверенно удерживает Владимир Зеленский — 30,6%, вторым идет действующий президент Петр Порошенко — 17,8%, тройку лидеров замыкает Юлия Тимошенко — 14,2%.

Центральная избирательная комиссия продолжает подсчет голосов, и официальные результаты должны быть опубликованы не позднее 10 апреля. Тогда точно станет известно, кто поборется за кресло президента во втором туре президентских выборов — 21 апреля.

OBOZREVATEL решил выяснить, как сильно могут отличаться результаты экзит-полов от окончательного подсчета ЦИК, каких сюрпризов ждать украинцам ко второму туру и поднимется ли третий Майдан.

Кандидаты второго тура уже определены

За всю историю проведения президентских и парламентских выборов в независимой Украине разница между данными Национального экзит-пола и окончательных подсчетов ЦИК разнились не более чем на 2,5%.

Единственным исключением были выборы в 2004 году. По итогам второго тура выборов экзит-полы отдавали победу Виктору Ющенко — 54%, а Виктор Янукович набирал всего 43%. В то время как ЦИК посчитали Ющенко – 46,61%, а Януковичу — 49,46%. Большое количество украинцев не признали такие итоги выборов, что впоследствии вылилось в "Оранжевую революцию".

Оранжевая революция в Украине, 2004 год

В итоге Верховный суд Украины отменил результаты второго тура выборов в связи с многочисленными нарушениями в пользу Виктора Януковича и назначил третий тур выборов, по итогам которого третьим президентом Украины стал Виктор Ющенко.

"Большой разницы между данными экзит-полов и официальными результатами не будет, тем более что и данные различных экзит-полов совпадают", – сказал в комментарии OBOZREVATEL заведующий отделом Института социологии НАН Украины Александр Вишняк.

Такое мнение поддерживают и другие социологи, хотя генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто отмечает, что экзит-полам не доступна определенная категория людей, которая составляет 6% от общего количества избирателей.

"Дело в том, что есть несколько категорий людей, которые не включены в исследование: зарубежные участки, больницы, тюрьмы, армейские участки, голосование на дому", – объясняет социолог.

Но даже это количество людей не слишком повлияет на конечный результат.

"Хотя эти 6% людей, которых мы не покрываем, теоретически могут изменить ситуацию, но это крайне маловероятно. По крайней мере в предыдущие годы не было такого, чтобы они сильно влияли на результаты. Обычно наши результаты больше, чем на 2% не отличались", – отметил Паниотто в комментарии OBOZREVATEL.

Учитывая мнения ведущих социологов, во втором туре выборов президента Украины встретятся Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Для обжалования результатов причин нет

Опрошенные социологи полностью сошлись во мнении, что никаких факторов, которые могли бы дать основание для того или иного кандидата обжаловать результаты выборов, нет.

"Абсолютно никаких оснований для обжалования первого тура выборов нет. Мы уже видим более 50% обработанных бюллетеней, и экзит-пол где-то до 0,1% совпадает с результатами ЦИК по Владимиру Зеленскому, и где-то до 1% погрешность по Петру Порошенко. Я не вижу никаких оснований, я считаю, что первый тур выборов состоялся", – заявила в комментарии OBOZREVATEL представитель Киевского международного института социологии Татьяна Песковская.

По данным Министерства внутренних дел Украины, 31 марта, по состоянию на 22:00, в полицию поступило 2199 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом.

Среди них: незаконная агитация, подкуп избирателей, фотографирование или повреждение бюллетеня и другое.

Выборы в Украине 2019

Такие нарушения не могут стать поводом для обжалования результатов, считает Вишняк.

"Все нарушения, которые происходили, имели формально-бюрократический характер, которые не повлиял бы даже на один процент голосов. С пальца высосать можно все, что угодно, но никаких серьезных факторов для обжалования нет", – пояснил он.

Сюрпризы на втором туре

Чего же ждать от второго тура выборов президента Украины социологи прогнозируют крайне осторожно. Единственное, что отметили все, так это крайне большой отрыв между первым и вторым местом, который будет сложно преодолеть.

"Вряд ли сейчас кто-то скажет, какими будут результаты. Но со своей стороны могу сказать, что отрыв действительно очень большой между первым и вторым местом. Однако в истории Украины бывали разные случаи. Мы можем вспомнить президентские выборы 1994 года, когда тот, кто по результатам первого тура был на втором месте, впоследствии побеждал в выборах. Поэтому разные ситуации бывают, но большой разрыв действительно есть, и об этом все говорят", – сказал в комментарии OBOZREVATEL бывший заместитель главы ЦИК Андрей Магера.

Петр Порошенко

В свою очередь социолог Александр Вишняк убежден, что победитель выборов президента Украины уже известен: "Такой отрыв ликвидировать невозможно, никогда не ликвидировался".

Не уверен в таком исходе гендиректор КМИС Владимир Паниотто, который хоть и также отметил значительный отрыв Владимира Зеленского от Петра Порошенко, но считает, что ко второму туру ситуация может изменится.

"У президента будут большие проблемы во втором туре, потому что этот большой разрыв был все время по нашим опросам. Конечно, все может поменяться, например, часть людей, которая голосовала, как сейчас говорят "по-приколу", могут увидеть, что Зеленский реально станет президентом и это может их испугать", – сказал он.

Владимир Зеленский

Более того, украинцев может ждать еще один сюрприз – третий тур выборов, вероятность которого спрогнозировал OBOZREVATEL гендиректор компании "Социс" Николай Чурилов.

"Что к этому может привести? Если на второй тур голосования выйдет меньше 50% избирателей. Но, даже если выйдет 60%, но из них 10% испортят бюллетени и их голоса засчитаны не будут, и никто из кандидатов не наберет больше 50+1%, то вполне возможно будет и третий тур выборов", – сказал он.

Что касается возможных срывов второго тура выборов и вероятности начала третьего майдана в Украине, то здесь социологи сходятся на том, что для этого нет никаких оснований.

Выборы в Украине 2019

"У нас есть вопрос, который мы время от времени вставляем: "Если ваши права будут нарушены, готовы ли вы протестовать?". А дальше формы протеста: от мирных до радикальных. Сейчас по нашим опросам ситуация довольно благополучная, но если произойдет какое-то событие, которое возмутит большое количество людей, особенно киевлян, тогда возможно. Но сейчас этого не видно", – заверил Паниотто.

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