Завершение войн в Украине и Иране и развитие ИИ: что наобещал Трамп с трибуны Генассамблеи ООН. Видео

Соединенные Штаты Америки якобы ведут переговоры с Украиной и отдельно со страной-агрессором Россией о прекращении войны; более того, эти мирные переговоры продвигаются "быстрее, чем кажется". В Белом доме работают над этим вопросом "очень тесно" как с украинским президентом, так и с российским диктатором.

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По крайней мере, так 22 сентября заявил на Генеральной Ассамблее ООН президент США Дональд Трамп. В целом большая часть речи американского лидера была посвящена конфликту с Ираном, но глава Белого дома затронул многие другие вопросы, даже упомянул о развитии искусственного интеллекта.

Война в Украине

Повторяя свое обещание прекратить войну в Украине, Трамп подчеркнул, что мирные переговоры не только продолжаются, но и продвигаются "быстрее, чем всем кажется"; и добавил, что 25 тысяч молодых людей гибнут каждый месяц на войне в Украине.

"Я смотрю на эти фотографии с поля боя и действительно не хочу их больше видеть", – заявил президент США.

По этому поводу он напомнил, что уже подписал "мощный" законопроект Линдси Грэма, который предоставляет ему "огромные новые тарифные полномочия". По словам Трампа, это поможет завершить войну.

Отдельно президент США поблагодарил первую леди за работу по возвращению похищенных Россией детей в их дома в Украине.

Он также заявил, что для него было "большой честью" завершить восемь войн во время своего второго срока на посту президента США, отметив, что "почти каждая из этих стран написала ему благодарственное письмо".

Война с Ираном

По словам Трампа, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сказал ему, что именно президент США уже якобы спас 30 миллионов жизней. Напомним, что глава пакистанского правительства выступал посредником на переговорах между США и Ираном.

Дональд Трамп пообещал либо заключить соглашение с Ираном (сразу после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре), либо уничтожить это государство.

"Мне необходимо принять решение по Ирану – заключить соглашение, которое позволит им стать крупнейшей страной в мире, или я вообще ликвидирую Исламскую республику, отправив их в ад и не дав шанса на выживание", – сказал он.

Президент США уточнил, что уже предлагал Тегерану "полное экономическое сотрудничество" в обмен на прекращение их ядерной программы и прекращение поддержки терроризма, но они отказались, что было "большой ошибкой".

По его словам, Иран хотел "создать ядерную бомбу" и "создал ракету, способную достичь" стран Европы.

Другие войны

Отдельно Трамп пообещал, что свобода вскоре придет на Кубу, добавив, что США стремятся к "фундаментальным изменениям" на острове.

Эти слова побудили кубинскую делегацию покинуть зал заседаний ООН.

Также американский президент похвастался "беспрецедентным соглашением" о безопасности США с Данией и Гренландией, заявив, что Вашингтон немедленно начнет развертывать и развивать военное присутствие на острове.

Переименование ИИ

А ещк Трамп пообещал миру "переименовать" общепринятое словосочетание "искусственный интеллект" на "суперинтеллект" и не тормозить его развитие, несмотря на предостережения специалистов, видящих опасность в бесконтрольном развитии ИИ.

По мнению нынешнего американского президента, ИИ уже является одним из весомых политических рычагов, и в противостоянии стран "победит тот, кто выиграет в суперинтеллекте". Сейчас, как считает Трамп, США уже значительно опережают Китай в развитии ИИ, и именно поэтому не станут тормозить развитие того, "что превосходит Промышленную революцию".

Напомним: в последнее время все больше влиятельных лиц подчеркивают необходимость затормозить развитие искусственного интеллекта. На фоне этих заявлений Дональд Трамп хочет создать в США Силы искусственного интернета (по образцу Космических сил).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Украины 22 сентября также прибыли в Нью-Йорк на 81-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН. У главы государства запланирован ряд встреч – с лидерами Европы, конгрессменами США и представителями бизнеса. И, конечно же, с Дональдом Трампом.

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