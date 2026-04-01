Трамп пригрозил уничтожить 'целую цивилизацию': насколько реальна ядерная эскалация войны в Иране (ХРОНИКА)

Во вторник, 7 апреля, президент США Дональд Трамп сделал заявление, которое всколыхнуло мир – он пригрозил уничтожить всю иранскую цивилизацию уже этой ночью, если Тегеран не пойдет на сделку по открытию Ормузского пролива. После этого стали раздаваться беспокойства относительно мощного удара Америки по Исламской Республике, возможно, даже ядерного.

Видео дня

По состоянию на сейчас стороны продолжают обмениваться ударами – США и Израиль ударили по иранским объектам, а Иран пригрозил с еще большей интенсивностью атаковать инфраструктуру этих двух стран. OBOZ.UA следит за событиями на Ближнем Востоке.

Что происходит в регионе

00:20 – Reuters пишет о том, что Иран положительно рассматривает просьбу Пакистана о двухнедельном прекращении огня. Между тем в CNN сообщили, что "вскоре ожидаются хорошие новости с обеих сторон". Источник добавил, что соглашение, как ожидается, будет заключено "сегодня вечером" (по американскому времени).

00:00 – Стало известно, что американские законодатели-демократы открыто обсуждают варианты объявления импичмента президенту Дональду Трампу или даже его отстранения по 25-й поправке к конституции.

Отдельные члены Палаты представителей (нижняя палата Конгресса) "координируют свои действия относительно потенциальных организованных шагов". Эти разговоры еще не достигли уровня руководства, отметили журналисты.

23:45 – США и Израиль ударили по иранскому алюминиевому заводу в Араке и нефтехимическому комплексу "Фаджр" в Махшаре.

23:30 – Корпус стражей исламской революции пригрозил в случае атаки на Иран нанести удары по инфраструктуре США и их союзников в регионе, чтобы надолго лишить их нефти и газа.

"Иран теперь будет атаковать с еще большей интенсивностью военную, безопасностную и экономическую инфраструктуру Израиля и США", – добавили в КСИР.

23:15 – Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что война вокруг Ирана может перейти в ядерную фазу. Он отметил, что мир оказался на опасном уровне эскалации именно сейчас, когда напряжение только растет. По словам министра, "безумие охватило мир", и ситуация, которая уже является трагической, может стать еще хуже.

23:10 – Дональд Трамп сообщил Fox News, что в настоящее время ведет "горячие переговоры" с Исламской Республикой Иран.

По его словами, "очень уважаемые люди" просят его перенести сокрушительный удар по Ирану на две недели. Но решение об отмене атаки еще не принято.

22:30 – В сети появились сообщения о том, что несколько B-52 ВВС США вылетели с британской авиабазы, вероятно, с боевой нагрузкой. Эти самолеты способны нести различные виды оружия, в том числе ядерное.

22:20 – Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф призвал Трампа продлить срок на две недели, а иранцев – открыть Ормузский пролив. Он заявил, что "надо дать дипломатии возможность работать".

"Мы также призываем все враждующие стороны соблюдать прекращение огня повсюду в течение двух недель, чтобы позволить дипломатии достичь окончательного прекращения войны в интересах долгосрочного мира и стабильности в регионе", – написал Шариф.

21:20 – Иранские власти организовали массовые собрания людей возле объектов энергетики на фоне обострения отношений с США. Акции с "живыми цепями" состоялись, в частности, в Керманшахе, Тебризе и Ахвазе.

20:00 – Иран сообщил посредникам, что до сих пор имеет в своем арсенале 15 000 ракет и 45 000 дронов. В Тегеране считают, что они побеждают, и не собираются отступать от своих требований.

19:20 – Трамп заявил, что у Ирана есть время только до 20:00 (03:00 8 апреля по Киеву). Если до этого момента договоренности не будет, Иран ждет атака, "которой он еще не видел".

Тем временем Госдеп США призвал всех американцев в Бахрейне оставаться дома до дальнейшего уведомления.

18:55 – Медиа сообщили, что Иран прекратил прямые переговоры с Соединенными Штатами Америки из-за угрозы Дональда Трампа уничтожить "всю цивилизацию". Несмотря на это переговоры с посредниками о прекращении огня продолжаются.

15:30 – Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить всю иранскую цивилизацию уже этой ночью, если Тегеран не пойдет на сделку по открытию Ормузского пролива. Он подчеркнул, что "47 лет смерти" наконец завершатся.

Как сообщал OBOZ.UA, США в ночь на 7 апреля ударили по иранскому острову Харк в Персидском заливе. Для Тегерана он является ключевым центром экспорта нефти; эксперты ранее рассматривали его как одну из потенциальных локаций для американской наземной операции.

