Трамп подписал закон Линдси Грэма о "адских санкциях" против РФ и Ирана

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 18 сентября, подписал закон о санкциях против России и Ирана. Документ предусматривает расширение санкций, таможенных мер и запретов в отношении России, а также продление действующих ограничений против Ирана.

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Соответствующий документ с сообщением о подписании обнародовал Белый дом. Ранее администрация президента США заявляла о поддержке сенатской версии законопроекта и рекомендовала подписать её.

Закон H.R. 5334 получил название в честь сенатора Линдси Грэма. Документ содержит положения о санкциях в отношении российских должностных лиц, финансовых учреждений и других лиц, связанных с правительством Российской Федерации.

Кроме того, закон предусматривает возможность применения таможенных мер в отношении стран, которые продолжают закупать российские энергоносители. В материалах к законопроекту говорится о возможности повышения пошлин до 100% на товары из стран, которые входят в число крупнейших покупателей российской нефти или газа и продолжают новые закупки после вступления закона в силу.

Что предусматривает законопроект Грема

Документ предусматривает ограничения, связанные с экспортом в Россию, новыми инвестициями и операциями с российскими государственными ценными бумагами. Кроме того, закон ограничивает торговлю на американских фондовых биржах ценными бумагами отдельных российских государственных или связанных с государством компаний.

Что касается Ирана, закон продлевает действие Iran Sanctions Act 1996 года ещё на пять лет — до 2031 года. Этот закон предусматривает санкции в отношении определенных лиц и компаний, участвующих в конкретных операциях, связанных с энергетическим сектором Ирана и разработкой отдельных видов вооружений.

Законопроект H.R. 5334 сначала был принят Палатой представителей, после чего Сенат внес в документ поправки. 7 августа Сенат поддержал измененный законопроект 86 голосами против 11.

Напомним, OBOZ.UA писал, что 16 сентября Палата представителей согласилась с поправками Сената. За это решение проголосовали 262 конгрессмена, против выступили 159. После этого документ направили президенту США на подпись.

Когда в Сенате США представили обновленную версию законопроекта о новых санкциях против России, который много лет продвигал сенатор Грэм, в документе были значительно смягчены отдельные положения, касающиеся пошлин для крупнейших покупателей российских энергоносителей. Однако жесткое давление на российскую экономику, финансовую систему и "теневой флот" в проекте все же сохранилось.

Мы также писали о том, что Дональд Трамп призвал Конгресс включить Иран в документ об антироссийских санкциях — в память о Греме. Так и произошло: к санкциям Грема против России добавили ряд аналогичных санкций против Ирана.

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