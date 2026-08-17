Мелания Трамп посодействовала воссоединению еще одного украинского ребенка с его семьей: в Белом доме раскрыли подробности

Первая леди Соединенных Штатов Америки Мелания Трамп способствовала возвращению еще одного украинского ребенка, которого разлучили с семьей во время вторжения России в Украину. Их воссоединение состоялось в понедельник, 17 августа.

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Об этом сообщили на официальном сайте Белого дома. Мелания отметила, что нет ничего сильнее, чем воссоединение матери с ребенком после длительной разлуки.

"Мой представитель и я сосредоточены на том, чтобы способствовать дальнейшему воссоединению людей, которые были разлучены со своими близкими из-за войны между Украиной и Россией", – заявила первая леди.

На сегодняшний день усилия Мелании Трамп способствовали воссоединению 34 детей с их семьями с тех пор, как она написала "Письмо мира" российскому диктатору Владимиру Путину.

Что предшествовало

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что Украина поддерживает постоянную связь с международными партнерами, которые участвуют в возвращении депортированных детей. По его словам, важную посредническую роль в этом процессе играют американские партнеры.

Отдельно омбудсман упомянул о взаимодействии с командой, связанной с Меланией Трамп, которая, по его словам, участвует в усилиях по возвращению украинских детей. Он уточнил, что есть рабочая группа, с которой украинская сторона находится в ежедневном контакте.

"В этом непосредственно участвует Мелания Трамп. У нее есть рабочая группа, с которой я общаюсь каждый день", – отметил Лубинец.

Впоследствии стало известно, что Мелания Трамп способствовала возвращению в Украину пятерых детей с территории России. Это была уже пятая такая гуманитарная миссия.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает милитаризировать украинских детей на временно оккупированных территориях. В частности, несовершеннолетних привлекают к военным учениям и пропагандистским мероприятиям.

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