США и Дания достигли соглашения о безопасности Гренландии после угроз Трампа аннексировать остров: подробности

Соединенные Штаты Америки, Дания и Гренландия достигли соглашения по вопросам безопасности крупнейшего острова на Земле. Оно предоставляет США постоянный контроль над "вопросами безопасности и всеми другими вопросами в Гренландии", полностью устраняя при этом многочисленные опасения Вашингтона.

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Об этом 18 сентября в своей социальной сети Truth Social сообщил президент США Дональд Трамп. Он отметил, что это не потребует никаких затрат со стороны Соединенных Штатов.

Что говорят в США

Трамп заявил, что Вашингтон сотрудничал с представителями Дании и Гренландии, чтобы гарантировать, что Соединенные Штаты навсегда будут иметь полную свободу действий в Гренландии для обеспечения и защиты безопасности как самой страны, так и Соединённых Штатов Америки.

Кроме того, отныне ни один противник США никогда не сможет разместить базу в Гренландии, иметь там военное присутствие или осуществлять стратегически важные инвестиции без прямого письменного разрешения американской стороны.

"Это соглашение на "бесконечный срок" – у него нет конца! Мы очень гордимся тем, что только что произошло, и все, о чем сегодня достигнута договоренность, будет высоко цениться американским народом", – написал Трамп.

Он сообщил, что США немедленно начнут процесс развертывания значительного военного присутствия в соответствующей части Гренландии, "которых немало".

"Мы будем сотрудничать с народом Гренландии в ее развитии и строительстве. Это прекрасное решение для Соединенных Штатов Америки, Дании, Гренландии и всех наших союзников. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с замечательными людьми Дании и Гренландии ради построения прекрасного будущего для этого великого и чрезвычайно стратегически важного участка земли. Мы будем тщательно ее защищать! Это мечта, ставшая реальностью для Соединенных Штатов Америки, очень важная, историческая и особенная", – добавил американский президент.

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал это "историческим соглашением" и "огромной победой для Соединенных Штатов и американского народа", передает BBC.

"Это соглашение навсегда и полностью решает наши проблемы национальной безопасности в Гренландии", – сказал он.

Позиция Дании и Гренландии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что это соглашение "укрепляет нашу общую безопасность в Арктике и Североатлантическом регионе", а также "одновременно признает суверенитет и территориальную целостность Королевства и право народа Гренландии на самоопределение". В то же время политик не коснулась конкретных положений соглашения, о которых Трамп упомянул в своем посте.

Она подтвердила, что соглашение будет подписано на Генеральной Ассамблее ООН на следующей неделе. Премьер-министр добавила, что документ также требует одобрения законодателей и "должен пройти необходимые парламентские процедуры, чтобы вступить в силу".

Глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен в заявлении, в котором объявил о заключении соглашения, отметил, что "приятно, что мы вот-вот заключим соглашение, которое обеспечивает и укрепляет безопасность" Гренландии, Дании и США.

"Соглашение признает интересы Гренландии и наше место в международном сотрудничестве. Это выгодно нам всем", – сказал он.

Зачем Трампу Гренландия?

Трамп месяцами пытался приобрести или аннексировать эту богатую полезными ископаемыми датскую территорию. Он даже угрожал военными действиями, что вызвало бурную реакцию со стороны датчан и других стран НАТО.

Пока непонятно, чем именно это соглашение отличается от соглашения 1951 года с Данией, согласно которому США могут направлять в Гренландию столько военных, сколько пожелают. На базе Питуффик, расположенной на северо-западной окраине территории, Штаты уже имеют более 100 военнослужащих, которые находятся там на постоянной основе.

Трамп заявляет, что Гренландия имеет ключевое значение для его плана по созданию оборонной системы "Золотой купол", предназначенной для защиты США от ракетных атак со стороны России и Китая, и что европейские союзники могли бы присоединиться к этой инициативе.

Остров обладает огромными – и в значительной степени неиспользованными – запасами редкоземельных минералов, многие из которых имеют решающее значение для таких технологий, как мобильные телефоны и электромобили.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что США активизировали переговоры с Данией о расширении военного присутствия в Гренландии. Речь шла о доступе к трем дополнительным базам, включая две, которые ранее использовались американскими военными.

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